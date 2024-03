Gehalt enthüllt: Kita-Personal verdient überraschend gut – aber es gibt einen Haken

Von morgens bis nachmittags umgeben von kreischenden, weinenden und lauten Kindern: Für viele wäre das nichts. Da ist schon das Einzelkind daheim stressig genug. Doch für Erzieherinnen und Erzieher in der Kita ist dieser Job oft Berufung. Natürlich soll da aber auch das Gehalt angemessen sein.

Ohne das Personal in den Kitas würde nichts laufen. Die Erzieherinnen und Erzieher halten den arbeitenden Müttern und Vätern den Rücken frei. Allerdings fehlt es an allen Ecken an Fachkräften, daher gibt es immer wieder die Diskussion um höhere Löhne, um diese Arbeit attraktiver zu machen. Doch wie viel verdient das Kita-Personal denn eigentlich?

So viel verdient eine Kita-Erzieherin im Schnitt

Das Institut der deutschen Wirtschaft klärt nun über das Einkommen des Kita-Personals auf. Nach einer dreijährigen Ausbildung an einer Fachschule oder einer vergleichbaren Einrichtung winkt ein monatlicher Bruttolohn zwischen 2.931 bis 4.447 Euro. Die genaue Höhe hängt von der Tätigkeit und der Berufserfahrung ab.

Und weiter heißt es vom Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft: „Eine ausgebildete Erzieherin in einer Kita verdient ohne Sonderzahlungen im Schnitt 3.447 Euro brutto.“

Gehalt recht gut – aber Aufstieg lohnt sich finanziell kaum

Wie das Institut mitteilt, liegen die Einkommen damit „über jenen, die andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Kommunen mit ebenfalls mindestens dreijähriger Berufsausbildung ab März 2024 beziehen“. Diese bewegen sich zwischen 2.929 bis 3.996 Euro. Der Lohn-Vorsprung macht sich außerdem besonders für Frauen im Vergleich zu anderen Dienstleistungsbereichen bemerkbar.

Doch für das Kita-Personal gibt es auch einen Haken. Aus finanzieller Sicht lohnt sich eine Zusatzqualifikation oder die Übernahme kleinerer Führungsaufgaben kaum. Eine „herausgehobene Fachkraft“ in einer Kita verdient im Schnitt 3.783 Euro brutto monatlich. In anderen Dienstleistungssparten kommen entsprechende Mitarbeiter dagegen auf rund 1.000 Euro mehr Gehalt!