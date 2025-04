Gehalt: Mann trickst mit Homeoffice-Jobs – und verdient sich dumm und dämlich

Unbeobachtet reich werden: Ein Mann trickst mit drei Homeoffice-Jobs, bei denen er sich nicht verausgabt. Er kommt nicht über eine 40-Stunden-Woche hinaus und verdient so trotzdem einen Haufen Geld! Clever oder einfach nur dreist?

Der IT-Experte sagt jedenfalls: „Ich fühle mich nicht schuldig!“ – und genießt sein Leben in vollen Zügen.

IT-Fachmann verdient sich ohne Überstunden dumm und dämlich

Die Geschichte hat die „New York Post“ recherchiert. Der Computerexperte kommt mit seinen drei Jobs auf sagenhafte 368.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 323.000 Euro Jahresgehalt!

Doch er ist alles andere als ein Workaholic. Wie das Blatt berichtet, kann er die Aufgaben in der Regel ohne Überstunden erledigen. Nur manchmal gibt es bei Videocall-Meetings Terminüberschneidungen. Sonst scheint niemanden in den drei Firmen aufzufallen, dass er heimlich mit anderen Dingen beschäftigt und mit einem Job nicht ausgelastet ist. Keiner der Arbeitgeber weiß nämlich, dass der IT-Fachmann noch für zwei andere tätig ist.

Mega-Gehalt durch Betrug? „Solange ich meine Aufgaben erfülle“

Mancher hätte hier vermutlich ein schlechtes Gewissen. Nicht so der US-Amerikaner: „Solange ich meine Aufgaben erfülle, fühle ich mich nicht schuldig.“ Dennoch kommt er auf sein Mega-Gehalt nur, weil er seinen Arbeitgebern verschweigt, was er wirklich treibt.

In Deutschland arbeiten 2023 knapp ein Viertel aller Erwerbstätigten zumindest teilweise im Homeoffice. Besonders die Corona-Zeit brachte hier einen Wandel der Arbeitswelt mit sich. Ob Menschen von daheim produktiver oder eben doch weniger effizient arbeiten, ist dabei ein Streitpunkt auch in der Wissenschaft. Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Der Tech-Gigant Google hat beispielsweise herausgefunden, dass seine Mitarbeiter im Homeoffice weniger leisten als im Büro. Das Unternehmen hat zudem eine Gehaltstruktur, die sich auch am Wohn- und Arbeitsort orientiert.

Google zahlt Beschäftigten, die im eher ländlich geprägten Umkreis von drei Autostunden vom Firmen-Hauptsitz leben, bis zu 25 Prozent weniger Gehalt! Besser haben es dagegen Google-Angestellte, die deutlich weiter weg wohnen, etwa in New York an der Ostküste. Sie haben keine Kürzungen beim Lohn zu befürchten.