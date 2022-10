Erdogan beim Sport: Lachhafte Fotos aufgetaucht – „So regiert er auch“

Dass Recep Tayyip Erdogan mit seinen 68 Jahren weiterhin sportlich aktiv ist, ist gesundheitlich bestimmt zu begrüßen. Dennoch sorgen neue Aufnahmen des türkischen Präsidenten für einige Fragezeichen. Zu sehen ist der Politiker beim Tischtennis.

Doch wie hält Erdogan denn den Tischtennis-Schläger? Ziemlich sonderbar! Den Griff ignoriert er völlig. Ein Oppositionspolitiker deutet sein Spiel auch politisch.

Erdogan spielt Tischtennis – auf sonderbare Weise

„Kann diesem Mann mal einer erklären, wie man einen Schläger hält“, fragt „Welt“-Journalist Lennart Pfahler. Der Türkei-Experte findet: „Das wird ja von Jahr zu Jahr schlimmer.“

Tatsächlich ist es nicht die erste Aufnahme, die Erdogan beim Tischtennis zeigt – mitsamt einer merkwürdigen Handhaltung des Schlägers. Erdogan trat erneut gegen Kassym-Joomart Tokayev an, den Präsidenten von Kasachstan. Dieses Staatsoberhaupt hält seinen Schläger jedoch ganz konventionell am Griff. Schon vor einigen Monaten sorgten ähnliche Bilder von Erdogan mit Tokayev an der Platte für Hohn und Spott in der Türkei.

„So regiert er auch“, höhnt es aus der Opposition

Für die Opposition sind die Tischtennis-Darbietungen Erdogans natürlich eine Steilvorlage. „So wie er den Schläger hält, so regiert er das Land“, höhnte der Abgeordnete Aytun Ciray von der nationalkonservativen Iyi Parti.

Im Netz machen sich sogar schon Jugendliche über den Tischtennis-Stil Erdogans lustig. Selbst auf TikTok verbreiten sich entsprechende Clips:

Ein wenig erinnert die sonderbare Schlägerhaltung Erdogans an die sogenannten Penholder-Technik.

Wandelt er die Penholder-Technik ab?

Dabei nehmen Spieler den Schläger ähnlich wie einen Stift in die Hand.

3 Fakten über Türkeis Präsident Erdogan:

Recep ist der siebte Monat des islamischen Kalenders . Sein Geburtsmonat wurde zum Vornamen.

Sein Vater war Seemann.

1999 saß er für vier Monate im Gefängnis.

Besonders in Asien ist dieser Stil verbreitet. Einige wenige Spieler schafften es so auch in die Weltspitze. Dennoch bleibt es eine eher exotische Spielart.