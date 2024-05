Steuer: Keine aufwändigen Elster-Formulare mehr? Habeck will alles leichter machen

Die Ampel will die Fortschrittskoalition sein. Deutschland moderner und die Verwaltung effektiver machen. Dass zumindest Vizekanzler Robert Habeck noch immer dieses Ziel verfolgt, macht er kürzlich im „Welt“-Podcast „Machtwechsel – Wer regiert Deutschland?“ klar. Er spricht in der Sendung über eine Reform bei der Steuer, die unser Leben einfacher machen würde.

+++ Auch spannend: Steuer-Rabatt für Ausländer: 30 Prozent weniger Abgaben? Lindner spricht Tacheles +++

Habeck träumt von einer Umstellung, die den meisten von uns aufwändige Steuererklärungen ersparen würde.

Steuer: Vizekanzler Habeck verweist auf Modell in Dänemark

Habeck im „Welt“-Podcast: „Ich wohne ja in Flensburg, 800 Meter von meinem Haus entfernt ist die dänische Grenze. Und in Dänemark gibt es seit Jahren ein System, wahrscheinlich in vielen europäischen Ländern, im Baltikum, wahrscheinlich in ganz Skandinavien, wo der Staat allen Bürgerinnen und Bürgern alle Serviceleistungen, die er hat, abnimmt.“

+++ Interessant: Steuer: Bei diesen Finanzämtern musst du ewig auf deinen Steuerbescheid warten +++

Dann redet der grüne Bundesminister für Wirtschaft und Energie über die Möglichkeiten, die es in europäischen Nachbarländern schon seit Jahren gibt:

„Auch da gibt es Datenschutz, man muss das nicht machen. Aber wenn man anklickt, du darfst mein Einkommen einsehen, die Anzahl meiner Kinder, ob die studieren, möglicherweise Rentenansprüche – du musst keine Steuererklärung mehr machen. Du musst dich auch nicht mehr bewerben für ein Klimageld, es kommt einfach alles automatisiert. Nur wenn du denkst, da ist ein Rechenfehler oder du hast Sonderausgaben, dann kannst du dich da noch melden.“ Robert Habeck im „Welt“-Podcast „Machtwechsel“

Keine komplizierten und aufwändigen Steuererklärungen mehr über Elster, wenn man seine Daten dem Staat zur Verfügung stellt? Alles läuft ganz automatisch ab? Die Aussicht auf eine solche Erleichterung dürfte für viele Steuerpflichtige verlockend klingen.

Mehr Themen für dich:

Die schlecht ausgestatteten Finanzämter hierzulande und die strengen Datenschutzregeln dürften „natürlich keine Entschuldigung“ sein, so Habeck. Er räumt ein, dass all das in Deutschland im Vergleich mit den EU-Nachbarn „altmodisch“ abläuft. „Das ist unseres Landes nicht würdig.“ Kommt es also irgendwann auch in Deutschland zur großen Steuer-Neuerung?