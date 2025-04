Trump deutet es an – Elon Musk zieht sich als Berater zurück ++ Tesla-Aktie steigt

Die Bromance hat ein Ende. Zumindest die politische. Der wichtigste Berater und Tech-Milliardär Elon Musk gibt laut einem Medienbericht sein Amt als einer der wichtigsten Berater von US-Präsident Donald Trump auf.

Trump habe seinem innersten Beraterkreis mitgeteilt, dass Musk in den kommenden Wochen ausscheiden werde, berichtet das Magazin „Politico“ unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Unklar bisher, ob das Elon Musk so wollte oder Donald Trump.

Trump deutet Musks Rückzug an

Der US-Präsident soll übereinstimmenden Medienberichten zur Folge angedeutet haben, dass Elon-Musk demnächst eine geringere politische Rolle einnehmen könnte.

Bereits Anfang der Woche hatte Trump gemeint, der Tech-Milliardär wolle „irgendwann“ zu Tesla zurückkehren. „Er will es. Ich würde ihn so lange behalten, wie ich ihn behalten kann.“

Tesla-Aktie geht steil nach oben

Nach Bekanntwerden der Nachricht eines mutmaßlichen Rückzugs Elon Musks in seiner Regierungsrolle ging die Tesla-Aktie steil und zog am Mittwoch an der Wall Street merklich an. (mit afp und dpa)