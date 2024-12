Mysteriöse Drohnen über den USA – Biden-Regierung gerät unter Druck

Drohnen-Hysterie in den USA! Seit Tagen überschlagen sich die Meldungen über mysteriöse Sichtungen am Nachthimmel. Verschwörungstheorien machen die Runde: Sind es Ufos? Stecken China, Iran oder Russland dahinter? Ist es ein Geheimprojekt der CIA? All diese wilden Spekulationen sind nur möglich, weil offizielle Stellen sonderbar schlecht kommunizieren und nicht für Aufklärung sorgen. Die Biden-Regierung gerät in ihren letzten Tagen massiv unter Druck.

+++ Auch spannend: Airbus-Pilot packt über Ufos aus: „Wir sehen andauernd merkwürdige Dinge“ +++

So schrieb der designierte Präsident Donald Trump in seinem Netzwerk Truth Social am Freitag: „Mysteriöse Drohnensichtungen im ganzen Land. Kann das wirklich ohne das Wissen unserer Regierung passieren? Das glaube ich nicht! Informiert die Öffentlichkeit, und zwar jetzt. Andernfalls schießt sie ab!“ Doch seitdem hat sich die Lage keineswegs beruhigt.

Die Drohnen sollen außergewöhnlich groß sein

Immer neue Drohnen-Sichtungen verunsichern die Menschen an der US-Ostküste. Die Objekte sollen teilweise so groß sein wie Autos. Sie kommen in Schwärmen, haben bunte, blinkende Lichter, die teilweise aber plötzlich ausgeschaltet werden oder die Farbe wechseln. Die Objekte sollen von Richtung Atlantik kommen und dorthin auch wieder verschwinden. Die Nachrichtensender wie CNN und Fox News berichten am laufenden Band über die Vorfälle. Mittlerweile gibt es auch Berichte über Sichtungen im ganzen Land, teilweise über kritischer Infrastruktur wie Staudämmen oder Militäreinrichtungen.

+++ Lesenswert: Ufos über Atomwaffen-Silos und an der Ukraine-Front: “Eine sehr beunruhigende Erkenntnis” +++

Angefangen hatte das seltsame Treiben am Himmel bereits im November über den US-Bundesstaaten New Jersey sowie New York an der Ostküste. In den sozialen Netzwerken gibt es unzählige Videoaufnahmen, Erfahrungsberichte und Fotos – teilweise handelt es sich dabei aber auch nachweislich um Fakes.

Biden-Minister: „Wir sind dran“

Nun hat Noch-Präsident Joe Biden eigenen Angaben zufolge zusätzliche Ressourcen bereitgestellt, um das Phänomen aufzuklären. Man habe weiteres Personal und Technologie mobilisiert, um die Polizei in New Jersey zu unterstützen, so Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas in einem TV-Interview.

Der Minister weiter: „Ich möchte der amerikanischen Öffentlichkeit versichern, dass wir an der Sache dran sind.“ Gleichzeitig betonte Mayorkas, dass die US-Regierung bisher keine Hinweise auf eine „ausländischen Beteiligung“ habe.

Der republikanische Kongressabgeordnete Jeff Van Drew vermutet dagegen ein iranisches Mutterschiff vor der Atlantikküste von dem aus die Drohen starten und landen.

Gouverneurin von New York: „Das geht zu weit“

Zuvor hatte die demokratische Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul am Samstag die Biden-Regierung um Hilfe gebeten. Sie forderte ein Gesetz, um unbemannte Luftfahrzeuge effektiver abwehren zu können und der US-Luftfahrtbehörde FAA mehr Befugnisse zu geben. Was sich am Himmel über der US-Ostküste abspiele, „geht zu weit“, so die Gouverneurin. Drohnenaktivitäten hatten am Freitagabend sogar zu einer einstündigen Sperrung der Start- und Landebahnen des Stewart-Flughafens in diesem Bundestaat geführt.

Weitere Nachrichten für dich:

Die bisherige Gelassenheit der Biden-Administration stößt auf immer größeres Unverständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern. Sie wollen nun Antworten haben.

mit AFP, dpa