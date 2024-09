Donald Trump: Schüsse bei Golfclub – Secret Service schießt auf Angreifer

Wurde ein erneutes Attentat auf Ex-US-Präsident Donald Trump (78) verhindert? Bei seinem Golfclub in Florida fielen Schüsse. Das teilte Trumps Wahlkampf-Team der US-Wahl 2024 mit. Ein Sprecher: „Präsident Trump ist in Sicherheit, nachdem in seiner Nähe Schüsse gefallen sind. Keine weiteren Details zu diesem Zeitpunkt.“

Ein Polizeisprecher ergänzte, dass es keine Verletzten gebe. Man habe einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen. Wie CNN berichtet, soll Trump während der Schüsse Golf gespielt haben. Nach den Schüssen um kurz vor 14 Uhr Ortszeit sei der Club sofort abgeriegelt worden.

Donald Trump: Schüsse bei Golfclub

Ein Secret Service-Mitarbeiter habe laut CNN auf eine verdächtige Person geschossen. Beamte würden davon ausgehen, dass die bewaffnete Person Trump in dessen Golfclub angreifen wollte. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass nahe dem Golfclug ein Sturmgewehr des Typs AK 47 gefunden worden sei, beruft sich dabei auf zwei Ermittler.

Die Personenschützer des Präsidentschaftskandidaten hätten auf eine verdächtige Person geschossen, als diese offenbar den Lauf eines Gewehrs durch den Zaun am Golfplatz drücken haben wolle. Der Secret Service habe die Umgebung einige Löcher vor Trump kontrolliert, so AP weiter.

Secret Service schießt auf Angreifer

Trump selbst gab bereits bekannt, dass er „sicher und wohlauf“ sei. Trump weiter: „Es gab Schüsse in meiner Nähe, aber bevor die Gerüchte außer Kontrolle geraten, wollte ich, dass Sie das zuerst hören. Nichts wird mich aufhalten. Ich werde niemals kapitulieren!“

US-Präsident Joe Biden (81) und seine Vize und Trump-Gegnerin Kamala Harris (59) sind über den „Sicherheitsvorfall“ informiert worden. Beide seien „erleichtert“ zu wissen, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat in Sicherheit sei, teilte das Weiße Haus mit.