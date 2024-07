Donald Trump alarmiert: „Wir stehen am Rande zum 3. Weltkrieg“

Entscheidet die US-Wahl 2024 mit darüber, ob die Welt ins totale Chaos stürzt? Diese Erzählung stammt von Donald Trump – und er inszeniert sich als Retter in der Not. Er befürchtet nämlich ansonsten einen bald möglichen 3. Weltkrieg – nicht nur aufgrund des Ukraine-Konfliktes.

In einer Rede auf dem Parteitag der Republikaner behauptete der Präsidentschaftskandidat, dass die Weltlage kritisch ist.

Trump redet von einem „Krieg wie kein anderer“

So sagte der Republikaner wörtlich:

„Unser Planet steht am Rande zum dritten Weltkrieg. Und es wird ein Krieg wie kein anderer sein, wegen der Waffen“ Präsidentschaftskandidat Donald Trump

Das begründete er am Donnerstagabend (18. Juli) in Milwaukee nicht nur mit der Lage in der Ukraine und in Israel, sondern auch mit einer möglichen kriegerischen Eskalation des Konfliktes mit der Volksrepublik China und Nordkorea-Diktator Kim Jong-un.

„Das Gespenst eines Konflikts schwebt über Taiwan, Korea, den Philippinen und ganz Asien.“ Trump auf dem Parteitag

Republikaner inszeniert sich als Heilbringer des Friedens – für Ukraine und überall

Doch es wäre keine Rede von Trump, erst recht nicht im Wahlkampf, wenn er sich nicht als Heilsbringer präsentieren würde. Seinen Anhängern und den TV-Zuschauern verkündete der Politiker, dass er alle großen internationalen Konflikte in seiner zweiten Amtszeit beenden werde und gab der Regierung von Joe Biden die Schuld, dass es so weit kommen konnte.

Der Ukraine-Krieg, davon zeigt sich Trump überzeugt, wäre mit ihm im Weißen Haus nicht ausgebrochen. Auch im Nahen Osten würden heute die Waffen schweigen, wäre er noch an der Macht.

Für Putin dürfte der Friedenskurs von Trump eine willkommene Einladung sein, direkt nach der US-Wahl einen für den Kreml-Herrscher gesichtswahrenden Waffenstillstand auf Kosten der Ukraine abzuschließen (mehr dazu hier). J.D. Vance, Trumps Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten, hatte bereits kurz nach Kriegsausbruch 2022 erklärt: „Es ist mir egal, was mit der Ukraine passiert.“