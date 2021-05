Corona: Entstand das Virus doch im Labor? USA fordern erneute Untersuchung

Über Pfingsten entspannte sich die Corona-Lage in Deutschland weiter, auch wenn über die Feiertage weniger getestet wurde. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bundesweit nun unter 60.

Derweil sorgt Gesundheitsminister Jens Spahn mit einer umstrittenen Aussage in einem Corona-Interview für Empörung. Kanzlerin Angela Merkel will die Weltgemeinschaft auf das nächste Virus besser vorbereiten.

Große Trauer gibt es nun um den Corona-Tod des Popstars John Davis. Und die USA fordern eine erneute Untersuchung bezüglich der Ursache von Covid-19.

News-Blog: Corona in Deutschland

Corona-Zahlen in Deutschland laut RKI (Stand 25. Mai):

7-Tages-Inzidenz: 58,4

Neue Covid-19-Fälle: 1.911

Quote der Erstimpfungen: 40,4%

Covid-19-Patienten auf Intensivstationen: 3.221

Corona-Todesfälle insgesamt: 87.456

25. Mai 2021

19.32 Uhr: Wo entstand das Coronavirus? USA fordern erneute Untersuchung

Der amerikanische Gesundheitsminister Xavier Becerra hat eine baldige Fortsetzung der internationalen Untersuchung über den Ursprung des Coronavirus gefordert. Die zweite Phase der Untersuchung müsse unter transparenten Rahmenvorgaben laufen, forderte Becerra bei der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag in Genf. Die Experten brauchten völlige Unabhängigkeit, um den Ursprung des Virus und den Beginn des Ausbruchs zu untersuchen.

Die USA hatten die Qualität der ersten Untersuchung in Zweifel gezogen. Sie warfen China ungebührliche Einflussnahme auf die daran beteiligten internationalen Experten vor. Sie waren nach monatelanger Verzögerung durch China Anfang des Jahres in die chinesische Stadt Wuhan gereist, in der das Virus Ende 2019 erstmals nachgewiesen wurde.

Ist das Coronavirus vielleicht doch im Labor entstanden? Die USA fordern nun eine erneute Untersuchung. Foto: imago images/ZUMA Wire

13.50 Uhr: Corona-Todesschicksal von „Milli Vanilli“-Sänger erschüttert

„Milli Vanilli“-Sänger John Davis ist mit nur 66 Jahren an den Folgen seiner Corona-Erkrankung in Fürth gestorben. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet war Davis noch während der Corona-Krise für Altenheimbewohner aufgetreten, um sie während des Lockdowns aufzumuntern. Dann fing er sich selbst das Virus ein und erkrankte schwer. Jetzt verlor er den Kampf gegen Covid-19, wie seine Tochter am Pfingstmontag über Facebook mitteilte.

Davis gehörte zu den echten Stimmen der Band. Das Duo „Milli Vanilli“ (unter anderem mit dem Hit „Girl you know it's true“) sorgte für einen Skandal, als herauskam, dass die beiden Frontmänner Fabrice Morvan und Rob Pilatus nur Playback sangen. In Wirklichkeit waren heimlich aber Davis und drei weitere Sänger zu hören. Mit Fabrice Morvan trat er später gemeinsam auf.

Die Sänger Fabrice Morvan und John Davis (rechts) 2015 in der TV-Show "Willkommen bei Carmen Nebel". Foto: picture alliance / dpa | Andreas Lander

13.15 Uhr: Kanzlerin Merkel befürchtet neues Virus – „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt zum Auftakt der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Grußwort. Merkel prophezeite in ihrer Videobotschaft: „Diese Pandemie ist noch nicht bewältigt und sie wird auch nicht die letzte sein“. Die Kanzlerin weiter: „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie.“

Deswegen gehe es nun darum, dass ein internationaler Pandemievertrag abgeschlossen wird und die Länder besser miteinander kooperieren, um künftige Pandemie-Krisen besser zu bewältigen. Es müsse früher gewarnt und schneller gehandelt werden, damit die nächsten Pandemien im Keim erstickt werden.

Auf das nächste gefährliche Virus sollte die Weltgemeinschaft somit möglichst gut vorbereitet sein. Genau das sei „das Signal, das ich mir von dieser Weltgesundheitsversammlung erhoffe“, so Merkel.

6.55 Uhr: Bildungsministerin Karliczek will ganze Schulklasse zum Impfen schicken

Gegenüber der „Bild“-Zeitung sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, dass Deutschland für den Herbst in der Lage sein müsse „auf jeden Fall auch einen normalen Schulbetrieb wieder möglich zu machen“. Über den Sommer will die CDU-Ministerin deshalb so schnell wie möglich viele ältere Schüler impfen.

„Impfen bleibt freiwillig, bis zum 18. Lebensjahr ist das eine Entscheidung, die die Eltern mittragen müssen“, so Karliczek. Es brauche somit immer Genehmigungen der Eltern. Sofern diese vorliegen, könne man Impftermine auch über die Schule organisieren. Deswegen schlägt die Ministerin vor, ganze Schulklassen zusammen zum Impfen zu schicken, um den Prozess zu beschleunigen.

Ein neues Portal soll Hausärzte und Impfwillige schneller zusammenbringen. Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

6.20 Uhr: „Tinder für Impftermine“ – mit dieser Seite soll es schneller gehen

Die neue Plattform „sofort-impfen.de“ will Impfwillige und Hausärzte vernetzen, um Ärzte dabei zu entlassen, Patienten zu finden und um zu vermeiden, dass im Zweifelsfall sogar Restvakzine entsorgt werden müssen. Zum anderen will die Seite die Chancen von Impfwilligen verbessern, schnell an einen Termin zu kommen, denn ab dem 7. Juni wird bundesweit die Impf-Priorisierung aufgehoben, womit sich dann alle um Impftermine bemühen könen.

Das ZDF nennt die Plattform das „Tinder für Impftermine“. Im Gespräch mit der „heute“-Redaktion erklärte Initiator Johannes Gerster: „Die Plattform will administrative Aufwände reduzieren. Wir haben mit vielen Hausärzten gesprochen und rausgehört, dass manchmal bis zu fünf Telefonanrufe stattfinden müssen, um nur eine Dosis zu vermitteln.“

Hier wolle „sofort-impfen.de“ gegensteuern, denn Ärzte können mit einem Klick verfügbare Impfdosen einstellen und Impfwillige können, sofern sie sich schnell genug melden, einen Termin buchen.

24. Mai 2021

15.15 Uhr: Geimpfte dürfen Bauernhof in Bayern nicht betreten – die Erklärung überrascht

Geimpfte, Genesene und Getestete Personen können sich mittlerweile über einige Privilegien freuen. Doch ein Bauernhof aus Bayern verweist nun auf seine sogenannten „Bio-Sicherheitsmaßnahmen“. Im Rahmen dieser, verweist der Bauernhof darauf, dass er als Lebensmittelerzeuger zu einer besonderen Sorgfaltspflicht angehalten wird, um die Verbreitung des Corona-Virus möglichst zu vermeiden.

Da der aktuelle Corona-Impfstoff lediglich eine „Notzulassung“ besitzt und somit auch Wechselwirkungen zwischen Tieren und Menschen nicht ausgeschlossen werden können, stellt die Ausscheidung von Mikroorganismen der gentechnisch veränderten Impfstoffe durch Geimpfte, eine Gefahr für den Impffreien Tierbestand dar.

Um die Gefahrensituation so gering wie möglich zu halten, ist ein Urlaub auf dem Bauernhof daher zur Abwechslung mal nur für UNGEIMPFTE Personen oder Kinder möglich.

10.25 Uhr: Interview von Jens Spahn sorgt für Empörung – „Im Zweifelsfall war’s der Ausländer, oder was?“

In einem Interview mit der „Bild am Sonntag" sprach Jens Spahn darüber, wie sich eine zweite Corona-Welle in Deutschland entwickeln konnte. Dabei sagte der CDU-Minister: „Wir haben aus dem vergangenen Sommer gelernt. Damals haben die Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen bei uns ausgelöst. Das müssen wir in diesem Jahr verhindern.“

Auf Nachfrage der Zeitung, ob er Verwandschaftsbesuche im Ausland verbieten wolle, antwortet Spahn: „Nein. Aber: Wir wollen frühzeitig Vereinbarungen etwa mit der Türkei über Tests bei der Ein- und Ausreise abschließen. Und eine Testpflicht müsste wie im letzten Jahr von den Bundesländern an der Grenze kontrolliert werden. In dieser letzten Phase der Pandemie gilt für Auslandsreisende: testen und wachsam sein. Alles andere gefährdet unseren Erfolg.“

+++ Corona in Deutschland: Spahn will Lockerungen im Sommer +++

Die Aussagen sorgen für Empörung. Die Vorsitzende der SPD-Jugend findet deutliche Worte. „Kurz vor der Wahl hat Spahn seine Schuldigen gefunden: Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Aber fehlende Konzepte, also die eigene Unfähigkeit verantworten den verpatzten Sommer. So einfach ist es. Populistische Nebelkerzen zünden, um vom eigenen Versagen abzulenken. Unwürdig!“, twittert die Juso-Chefin Jessica Rosenthal.

Kurz vor der Wahl hat #Spahn seine Schuldigen gefunden: Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Aber fehlende Konzepte, also die eigene Unfähigkeit verantworten den verpatzten Sommer. So einfach ist es. Populistische Nebelkerzen zünden, um vom eigenen Versagen abzulenken. Unwürdig! pic.twitter.com/9mJ0ZMgbgE — Jessica Rosenthal (@jessi_rosenthal) May 23, 2021

Auch die deutsch-kroatische Schriftstellerin Jagoda Marinić (43) ist empört: „Fällt Jens Spahn auch was anderes ein als Deutsche mit ausländischen Verwandten zu shamen? Im Zweifelsfall war’s der Ausländer oder was?“

„Stern“ -Journalist Tibor Martini erinnert auf Twitter an Spahns eigene Corona-Infektion: „Derselbe Spahn, der ein posi­tives Testergebnis erhalten hatte, nachdem er ein Abendessen mit mehreren Großspendern veranstaltete?“

Mit einer ähnlichen Aussage wie nun Spahn sorgte bereits NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im vergangenen Sommer für Wirbel. Der heutige Kanzlerkandidat der Union behauptete zum Großausbruch in der Firma Tönnies, dass Rumänen und Bulgaren das Virus eingeschleppt hätten.