Corona: Kinder sollen ab 7. Juni geimpft werden ++ Lauterbach: „Wer sich auf meine Kosten amüsieren möchte“

Großes Corona-Gipfeltreffen am Donnerstag: Heute wollen sich Angela Merkel und die Länderchefs über den Fortgang der Impfungen unterhalten. Großes Augenmerk wird dabei auf den Impfungen für Kinder liegen.

Nun sollen auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in Deutschland geimpft werden können. Foto: IMAGO / Sven Simon

Währenddessen ist die Corona-Inzidenz in Deutschland weiter im freien Fall.

News-Blog: Corona in Deutschland

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

-------------------

Corona-Zahlen in Deutschland laut RKI (Stand 27. Mai):

7-Tages-Inzidenz: 41,0

Neue Covid-19-Fälle: 6313

Quote der Erstimpfungen: 40,6%

Corona-Todesfälle insgesamt: 87.995

-------------------

27. Mai

18.05 Uhr: Kinder sollen ab 7. Juni geimpft werden

Der Impfgipfel von Angela Merkel und den Ministerpräsidenten ist beendet. Die Politik strebt an, dass allen Kindern ab 12 Jahren bis Ende August ein Impfangebot gemacht werden kann. Ab dem 7. Juni sollen die Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren bundesweit möglich sein. Das bedeutet, dass sie sich die Familien um entsprechende Termine bemühen können.

Angela Merkel versicherte, dass der Schulbetrieb unabhängig davon, „ob ein Kind geimpft ist oder nicht geimpft ist“ laufen wird. Eine Impfpflicht werde es nicht geben, betonte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Es gehe lediglich um Impfangebote.

Die Impfungen sollen insbesondere bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. Eine eigene Impfkampagne für Schülerinnen und Schüler wird es nicht geben. Es steht kein zusätzlicher Impfstoff für Kinder und Jugendliche zur Verfügung.

17.35 Uhr: Karl Lauterbach in Sommerhit zu hören – „Wer sich amüsieren möchte auf meine Kosten“

Corona-Mahner Karl Lauterbach gibt den Spielverderber – in diesem Video allerdings nur ironisch. Er hat zusammen mit Carolin Kebekus für ihre ARD-Show am Song „La Vida sin Corona“ mitgewirkt. Während die Komikerin in dem Lied die neuen Freiheiten im Sommer feiert, wird Lauterbach immer wieder als Bedenkenträger eingeblendet, der ihr widerspricht.

Selbstironisch schreibt Karl Lauterbach: „Wer sich amüsieren möchte auf meine Kosten: hier mache ich den Spielverderber“. Netter Nebengag im Video: Im Hintergrund von Lauterbachs Schreibtisch ist ein Porträt von Markus Lanz zu sehen. Der SPD-Politiker ist Stammgast in dessen ZDF-Talkshow.

#DCKS präsentiert den Sommerhit 2021: @CarolinKebekus feat. @Karl_Lauterbach – La Vida sin Corona (Der Sommer wird gut)

▶️"Die Carolin Kebekus Show" mit einer neuen Folge um 22:50 Uhr im Ersten!

▶️Die bisherigen Highlights in der #ARDMediathek: https://t.co/Pewkiy8QAf pic.twitter.com/D2HJXTytr4 — Das Erste (@DasErste) May 27, 2021

14.20 Uhr: Regierung plant offenbar mit konkreten Zahlen für Impfung Jugendlicher

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet für die Corona-Impfungen von Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren mit einem Bedarf von knapp 6,4 Millionen Impfdosen des Herstellers Biontech. Dies geht aus Unterlagen hervor, die das Ministerium den Ländern zur Vorbereitung des Impfgipfels am Donnerstag zugesandt hat und die der Nachrichtenagentur AFP vorliegen. Bis Ende August soll demnach möglichst die gesamte Altersgruppe ein Impfangebot erhalten.

Den Unterlagen des Ministeriums zufolge leben in Deutschland 5,3 Millionen Menschen zwischen zwölf und 18 Jahren. Für sie wird „eine Impfbereitschaft von 60 Prozent angenommen“. Damit liege der „aktuell angenommene Bedarf bei jeweils 3,18 Millionen Dosen für die Erst- und die Zweitimpfung“ von Kindern und Jugendlichen. Eine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche, etwa als Voraussetzung für den Schulbesuch, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ausgeschlossen.

14.15 Uhr: Europa schickt hundert Millionen Impfdosen nach Japan

Man muss sich schon wundern: Das Virus ist in Europa noch lange nicht besiegt, doch die EU verschifft hundert Millionen Dosen nach Japan. Corona-Impfstoff für Olympia: Die Europäische Union (EU) wird das Gastgeberland Japan im Kampf um die Durchführung der Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) in Tokio unterstützen und mehr als 100 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen. Dies erklärte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, am Donnerstag.

„Wir unterstützen die sichere Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio als Symbol der globalen Gemeinschaft im Kampf gegen COVID-19“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der EU und Japan. Mit dieser Anzahl an Dosen können rund 40 Prozent der japanischen Bevölkerung zweimal geimpft werden. Derzeit haben gerade erst rund fünf Prozent ihre Erstimpfung erhalten.

Nicht zuletzt deshalb stehen die Olympischen und Paralympischen Spiele in dem Land mit 126 Millionen Einwohnern nach wie vor stark in der Kritik. Der Widerstand gegen die Durchführung der von 2020 auf diesen Sommer verlegten Großereignisse wächst. Zuletzt hatte sogar die Zeitung Asahi Shimbun, selbst offizieller Partner der Spiele, zur Absage aufgerufen.

Japan kämpft derzeit gegen die vierte Welle der Corona-Pandemie. Die Bevölkerung befürchtet eine weitere Verbreitung des Virus durch die ausländischen Gäste. Zuschauer aus dem Ausland sind zwar nicht zugelassen, allerdings reisen Sportler und Betreuer aus rund 200 Ländern nach Nippon.

Kanzlerin Angela Merkel. Foto: IMAGO / Belga

11.20 Uhr: Vor dem Impf-Gipfel mit Merkel und Co.: Dabei könnte es richtig knallen

Bund und Länder beraten am Nachmittag über den Fortgang der Impfungen gegen das Coronavirus. Im Mittelpunkt der Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderregierungschefs dürfte die Frage stehen, ob auch Kinder und Jugendliche ein Vakzin erhalten sollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte, auf dem Gipfel solle eine „Zwischenbilanz“ der Impfkampagne gezogen werden. Die Beratungen beginnen um 14.00 Uhr, danach soll auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informiert werden.

Vor dem Impf-Gipfel ist dabei eine regelrechte Diskussion um das Impfen von Kindern entbrannt. So behält sich die Stiko eigene Klärungen für eine mögliche Impfempfehlung vor, wenn die Europäische Arzeimittelbehörde einen Impfstoff für Kinder zulassen sollte. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte Kritik an den Stiko-Überlegungen, den Biontech-Impfstoff nach seiner erwarteten Zulassung für 12- bis 15-Jährige nur für Jugendliche mit Vorerkrankungen zu empfehlen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sowie Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) hatten die Ständige Impfkommission (Stiko) in der Debatte um Corona-Impfungen für Schülerinnen und Schüler kritisiert.

Wie das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) berichtet, soll auch der digitale Impfpass Thema des Gipfeltreffens werden. Dafür haben nun die ersten Feldtests in Deutschland gestartet (siehe unten für mehr Informationen). Auch die Auffrischungsimpfungen könnten laut "RND" für Spannungen sorgen. Im Spätherbst müssten die ersten Seniorinnen und Senioren ihre Auffrischung der Corona-Impfung bekommen - möglicherweise sind zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht alle Personen geimpft. Die SPD-geführten Länder hätten zudem einen kompletten Themenkatalog erarbeitet. Teil sei neben der Überlegung einer besseren Verteilung von Impfstoffen auch Kritik an Jens Spahn und dessen "unrealistischen Ankündigungen".

Bei den Ländern gibt es laut dem Text zudem Spannungen darüber, wer wie viele Impfdosen zu welchem Zeitpunkt erhalte. Rheinland-Pfalz-Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte dem RND: „Wir brauchen vor allem mehr Transparenz und Verlässlichkeit rund um die mengenmäßige und gerechte Verteilung von Impfstoff nach Einwohnerschlüssel je Bundesland“,

11.00 Uhr: Test für digitalen Impfpass gestartet

In Deutschland haben Feldtests zur Einführung eines digitalen Impfpasses begonnen. Es solle in Impfzentren geprüft werden, was gut funktioniere und was gegebenenfalls besser werden müsse, sagte der Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministeriums, Gottfried Ludewig, beim Besuch eines Zentrums in Potsdam. Er versicherte, die Einführung liege im Zeitplan. Vor den Sommerferien solle der Impfpass angeboten werden.

10.50 Uhr: Schleswig-Holstein prescht vor: Weitreichende Lockerungen

In Schleswig-Holstein dürfen ab Montag wieder alle Sportanlagen öffnen. Das gelte auch für Fitnessstudios, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel zur Lockerungen von Corona-Regelungen.

Außerdem sollen von Montag an wieder größere Veranstaltungen erlaubt werden. Je nach Art der Veranstaltung sollen unter Auflagen innen bis zu 125 Teilnehmer möglich sein, im Freien bis zu 250, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag sagte. Ab Montag dürfen sich drinnen wieder bis zu zehn Personen treffen. Die Anzahl der Haushalte ist dabei nicht begrenzt.

10.45 Uhr: Großbritannien unsicher bezüglich weiterer Lockerungen

Ob England wie geplant im nächsten Monat alle Corona-Maßnahmen vollständig aufheben kann, ist nach Einschätzung von Experten unsicher. Alles hänge davon ab, wie sich die zuerst in Indien entdeckte Virus-Variante auf die Infektionslage auswirke, sagte der Epidemiologe Neil Ferguson der Universität Imperial College London am Donnerstag in der BBC. In Teilen Großbritanniens war es zu einem starken Anstieg der Neuinfektionen gekommen, der überwiegend auf die indische Variante zurückzuführen ist.

Die Regierung von Premierminister Boris Johnson will eigentlich am 21. Juni alle Corona-Maßnahmen am 21. Juni im größten Landesteil England aufheben. Insgesamt ist die Zahl der Neuinfektionen landesweit noch immer auf niedrigem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - wurde zuletzt mit 24,4 angegeben. Doch inzwischen gehen die Zahlen der Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen wieder hoch.

9.20 Uhr: Sanofi startet in dritte und letzte Testphase für Corona-Impfstoff

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat gemeinsam mit dem britischen Pharma-Hersteller GlaxoSmithKline (GSK) die letzte Testphase für seinen Corona-Impfstoff gestartet. Das teilte das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. In einer internationalen klinischen Studie werde der Impfstoff nun getestet. Sollte der Test erfolgreich verlaufen, könnte das Vakzin die bisherigen Impfstoffe Johnson & Johnson, Astrazeneca, Biontech und Moderna ergänzen. Vorher müsste es jedoch noch zugelassen werden. Eine Zulassung erhofft sich Sanofi im viertel Quartal dieses Jahres.

Sanofi arbeitet auch an der Entwicklung eines weiteren Impfstoffs, der wie die Vakzine der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna auf der mRNA-Technologie basiert. Das Projekt befindet sich aber noch in einem frühen Stadium.

8.45 Uhr: Sexarbeiter fordern Bordellöffnung

Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD) hat angesichts der sinkenden Corona-Inzidenzzahlen ein sofortiges Ende des coronabedingten Prostitutionsverbots gefordert. „Man kann mit negativem Corona-Test in den Biergarten oder zur Kosmetikerin, aber Sexarbeit bleibt verboten, ohne eine stichhaltige Begründung“, sagte BesD-Sprecherin Johanna Ebeling der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Donnerstag. „Wir fordern eine Gleichbehandlung, so dass auch Bordelle für negativ Getestete wieder geöffnet werden können.“

Ebeling verwies darauf, dass andere „körpernahe Dienstleistungen“ schon wieder zugelassen seien. „Der Zeitpunkt dafür ist gekommen, denn die Zahlen sind runtergegangen, und es sind immer mehr Menschen geimpft.“

7.00 Uhr: Warten auf Impf-Gipfel – Großes Augenmerk auf Impfungen von Kindern

Bund und Länder beraten am Donnerstag (14.00 Uhr) bei einem Gipfel über den Fortgang der Impfungen gegen das Coronavirus. Im Mittelpunkt der Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderregierungschefs dürfte die Frage stehen, ob auch Kinder und Jugendliche ein Vakzin erhalten sollen.

+++ Lockerungen: Das gilt für Urlauber in den Bundesländern +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädierte für eine Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Impfkampagne - und zwar auch bei einer ausbleibenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Der Minister stieß damit aber zum Teil auch auf Widerspruch. Ein weiteres Thema des Gipfels wird die Frage sein, inwieweit die bereits vorgenommenen Impfungen aufgefrischt werden sollen. Nach Abschluss der Beratungen soll auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informiert werden.

6.50 Uhr: Inzidenz weiter im freien Fall

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter auf 41,0 Fälle pro 100.000 Einwohner gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter meldete, wurden 6313 Neuinfektionen und 269 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus innerhalb eines Tages registriert. Am vergangenen Donnerstag waren 12.298 Fälle gemeldet worden.

Die Corona-Inzidenz ist weiter im freien Fall. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Am Mittwoch war die Inzidenz erstmals seit vergangenen Oktober auf unter 50 gefallen und hatte bei 46,8 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht derzeit stetig zurück. Der Wert ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Zuletzt unter 50 gelegen hatte die Zahl am 20. Oktober.

+++ Mallorca-Schreck: Bringt DAS alle Urlaubspläne in Gefahr? +++

Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Corona-Infektionen in Deutschland liegt jetzt bei 3.662.490. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 87.995.

Zum älteren Einträgen im Corona-Ticker geht es >>> hier. (red/dpa/afp)