Corona: Bitterer Rückschlag – diese Impfstoff-Hoffnung bekommt von Jens Spahn jetzt eine Absage

Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich mit jedem Tag mehr. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit bei unter 20 – Tendenz fallend.

Gleichzeitig wird im Verlauf der nächsten Tage schon jeder Zweite mindestens eine Impfdosis schon erhalten haben. Weil die Impfpriorisierung am Montag aufgehoben wurde, können nun auch Kinder ab 12 Jahren den Corona-Impfstoff erhalten. Dabei kam es zu einem Missverständnis.

Gesundheitsminister Jens Spahn Foto: IMAGO / NurPhoto

-------------

Die Corona-Lage in Deutschland (11. Juni):

7-Tage-Inzidenz: 18,6

Neue Corona-Fälle: 2.440

Neue Todesfälle: 102

-------------

News-Blog: Corona-Ticker für Deutschland

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

Freitag, 11. Juni

6.30 Uhr: Bitterer Rückschlag: Diese Impfstoff-Hoffnung wird in den Wind geschlagen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant laut eines Medienberichts den Corona-Impfstoff des Tübinger Herstellers Curevac nicht mehr für die laufende Impfkampagne ein. Das habe Spahn den Gesundheitsministern der Länder während der vergangenen Ministerkonferenz gesagt, berichtete der „Mannheimer Morgen“ (Freitagsausgabe) unter Verweis auf Regierungskreise. Demnach sprach Spahn von einer „der größeren Enttäuschungen“.

Curevac hat wie das Mainzer Unternehmen Biontech einen modernen mRNA-Impfstoff entwickelt. Das Mittel der Tübinger galt lange als höchst vielversprechend. Noch im April hatte das Unternehmen angegeben, auf eine Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA im Mai zu hoffen. Die Bundesregierung plante daraufhin bereits für das zweite Quartal 2021 die ersten Impfungen mit dem Curevac-Vakzin ein.

Der Gesundheitsminister Baden-Württembergs, Manfred Lucha (Grüne) sprach diese Woche allerdings von „Komplikationen“ beim Zulassungsprozess und berief sich auf Angaben Spahns. Demnach hatte der Bundesgesundheitsminister in vertraulichen Gesprächen nun August als frühest möglichen Zeitpunkt für eine EU-Zulassung genannt.

Infolge der Äußerungen Luchas habe auch Curevac seinen Zeitplan korrigiert, berichtete der „Mannheimer Morgen“. Eine Sprecherin des Unternehmens verwies demnach auf Probleme beim Einreichen der finalen Datensätze, welche die EMA für eine Zulassung verlangt. Das Bundesgesundheitsministerium zog daraus offenbar Konsequenzen - und strich den Impfstoff vorerst aus seiner Planung.

Donnerstag, 10. Juni

18:15: Finden die Deutschen den Impfablauf gerecht?

Trotz einer kritischen Debatte über den Ablauf der Corona-Schutzimpfungen in Deutschland ist die Mehrheit der Bürger der Ansicht, dass es beim Impfen hierzulande gerecht zugeht. Laut des ARD-Deutschlandtrends erklärten in einer repräsentativen Erhebung 71 Prozent der Befragten, sie persönlich fühlten sich bei den Corona-Impfungen in Deutschland gerecht behandelt. Knapp ein Viertel (23 Prozent) stimmte dieser Einschätzung nicht zu.

Die Stiko hat eine Entscheidung zur Impfung-Empfehlung bei Kindern getroffen. Foto: IMAGO / UIG

In den verschiedenen Altersgruppen zeigen sich jedoch Unterschiede: Bei den Befragten über 65 Jahren fühlten sich 83 Prozent beim Impfen gerecht behandelt. In der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen fühlten sich dagegen nur 61 Prozent gerecht behandelt. Infratest Dimap hatte für den ARD-Deutschlandtrend über 1.300 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger befragt.

Geteilter Meinung waren die Bürger bei der Frage nach Impfungen für Kinder und Jugendliche. 43 Prozent begrüßten eine möglichst schnelle Impfung für Kinder ab zwölf Jahren und Jugendliche. 48 Prozent stimmen dem nicht zu. Auch zur Aufhebung der Impfpriorisierung in Deutschland ergab sich kein eindeutiges Meinungsbild. Gut die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) fand das richtig, 43 Prozent hingegen stimmten dem nicht zu.

16.30 Uhr: Stiko trifft Entscheidung zu Impf-Empfehlung für Kinder

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat in der Pandemie keine generelle Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen gegen das Coronavirus aber für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen, wie aus dem jüngsten Bulletin des Robert Koch-Instituts am Donnerstag hervorging.

12.28 Uhr: Apotheken erhalten 18 Euro für Eintragung

Wer schon voll geimpft ist kann sich in der Apotheke das Zertifikat prüfen lassen. Für jede Eintragung erhalten die Apotheken dabei 18 Euro. Dies setze sich auch dadurch zusammen, dass die Apotheker die Identität der Personen prüfen müssten. Die Höhe sei so bemessen, damit möglichst viele Apotheken mitmachen, so Spahn.

RKI-Chef Lothar Wieler (links) und Gesundheitsminister Jens Spahn (links). (Archivbild) Foto: IMAGO / Jürgen Heinrich

12.20 Uhr: App steht schon bereit! "Freuen uns auf intensive Nutzung"

Ronald Fritz, CovPass-Projektmanager, IBM spricht über die mobile Anwendung: Sie sei bereits in allen Stores verfügbar. Die Arztpraxen, kassenärtzlichen Vereinigungen und Impfzentren müssten nun aktiviert werden und den Bürgern die Zertifikate per Post zugestellt werden.

Die App soll auch für das Reisen in der Europäischen union eingesetzt werden können. "Wir freuen uns auf eine intensive Nutzung durch die Bürger", so Fritz.

12.15 Uhr: Wieleer mahnt: "Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei"

Aktuell sterben noch immer mehrere hundert Menschen pro Woche, mahnt Wieler. Heute seien die Infektionszahlen rund zehn Mal so hoch, wie vor einem Jahr. "Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei", warnt Wieler. Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen seien noch immer nicht komplett bekämpft, es gebe noch 40 Ausbrüche aktuell. "Das Virus ergreift also jede noch so kleine Chance, die sollten wir ihm nicht geben. Selbst bei einer hohen Quote im sehr vulnerablen Bereich ist die Gefahr noch nicht vorüber." Ziel sei es, langfristig die Infektionszahlen gering zu halten. Auch deswegen müssten die bisherigen Werkzeuge beibehalten werden: Abstand, Maske, Hygieneregeln.

Eine niedrige 7-Tage-Inzidenz sei "ein großer Erfolg", heiße aber nicht, dass das Virus nicht noch einmal zurückkomme.

12.10 Uhr: Pressekonferenz: Spahn und Wieler live zum digitalen Impfzertifikat: Noch diese Woche wird es ausgerollt!

Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler informieren zum digitalen Impfzertifikat. Dabei bestätigt Spahn: Die App soll noch diese Woche ausgerollt werden!

Wer keinen digitalen Pass haben möchte, wird auch seinen gelben Pass weiter nutzen können, versicherte Spahn.

Apotheken und Impfzentren werden ein entsprechendes Zertifikat erstellen können. Dieses soll man auch in der Corona-Warn-App nutzen können.

Man werde damit einen internationalen Standard setzen, so Spahn.

7.40 Uhr: Stiko warnt – viele Menschen trotz Impfung ohne Schutz

Die Ständige Impfkommission (Stiko) geht davon aus, dass manche Menschen trotz vollständiger Impfung gegen das Coronavirus keinen wirksamen Immunschutz aufbauen. Studien hätten gezeigt, dass Corona-Impfungen bei Menschen, deren Immunsystem medikamentös gebremst wird, weniger gut wirken, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgabe). Demnach müsse davon ausgegangen werden, dass dies keine Einzelfälle sind.

Immer mehr Menschen in Deutschland haben zumindest eine Corona-Impfung hinter sich, manche sogar zwei Foto: imago images

Betroffen sind demnach etwa Menschen nach einer Organtransplantation oder zum Teil auch Krebspatienten. „Abhängig vom Ausmaß der Immunsuppression und den verwendeten Medikamenten ist die Immunantwort sogar trotz vollständiger Impfung deutlich schlechter oder fällt ganz aus“, sagte Mertens.

Weitere Studien würden derzeit noch durchgeführt. Dabei geht es laut Stiko-Chef vor allem auch um die Frage, wann diese Menschen erneut geimpft werden sollten. In jedem Fall sollte das Ansteckungsrisiko in ihrem Umfeld durch Impfungen so weit wie möglich verringert werden. „Man nennt das Kokonstrategie“, sagte Mertens.

6.55 Uhr: Drei Länder mit Sieben-Tage-Inzidenz unter 10

In drei Bundesländern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen unter 10: In Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Dort nähert sich die Marke bereits der 5. Die rote Laterne, wenn man angesichts der gesunkenen Zahlen davon überhaupt noch sprechen kann, hält weiterhin Baden-Württemberg mit einer aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 25,9.

Mittwoch, 9. Juni

17.20 Uhr: Zweitgrößtes Volksfest in Deutschland erneut abgesagt

Nach der Absage des Münchner Oktoberfests wegen des Coronavirus findet auch das Cannstatter Volksfest in Stuttgart erneut nicht statt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das zweitgrößte Volksfest in Deutschland war vom 24. September bis zum 10. Oktober 2021 geplant. Vor Corona haben jedes Jahr rund vier Millionen Menschen das Volksfest besucht.

Schausteller und Marktkaufleute mit Ständen und Fahrgeschäften sollen sich in der City präsentieren dürfen und der Weihnachtsmarkt wird verlängert, wie die DPA von der Stadt erfuhr. Die 7-Tage-Inzidenz in der baden-württembergischen Hauptstadt lag zuletzt bei 35,7.

Zuletzt hatte die Stadt Stuttgart immer wieder betont, sie werde zum „spätmöglichsten Zeitpunkt“ entscheiden.

Nach einem mehrstündigen Treffen zwischen Stadt, der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft sowie Vertretern der Schausteller, Marktkaufleute und Festwirte hieß es in einer Pressemitteilung: „Das Cannstatter Volksfest kann auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie weder als Vollversion noch als Lightversion in Form eines kleineren Herbstfestes stattfinden. Stattdessen werden sich die Schausteller und Marktkaufleute von Juli bis September mit Ständen und Fahrgeschäften in der Stuttgarter Innenstadt präsentieren. Außerdem soll der Weihnachtsmarkt – wenn es das Infektionsgeschehen zulässt – bis einschließlich 30. Dezember 2021 verlängert werden. Dies will der OB so dem Gemeinderat empfehlen.“

Oberbürgermeister Frank Nopper sagte: „Ich bin ein leidenschaftlicher Freund und Anhänger unseres Cannstatter Volksfestes. Aber leider lassen es die Rahmenbedingungen und Einschränkungen in Pandemiezeiten sowie die fehlende Planungssicherheit nicht zu, das Cannstatter Volksfest in diesem Jahr durchzuführen.“

Um den Schaustellern und Marktkaufleuten entgegen zu kommen, bietet ihnen die Stadt laut Mitteilung für den Zeitraum Juli bis September etwa 30 Standorte in der Innenstadt an, an denen sie ihre Stände und Fahrgeschäfte aufbauen können. Die Stadt will hierfür auch das Land gewinnen. „Mein Vorschlag ist es, die Stände um die Königin der Fahrgeschäfte, um ein Riesenrad, zu ergänzen“, sagte Nopper.

16.13 Uhr: Digitaler Corona-Impfpass wird ab Donnerstag in Deutschland eingeführt – SO kommst du an den Nachweis

Vollständig geimpfte Menschen sollen in Kürze ihre Immunisierung mit einem digitalen Impfzertifikat über das Handy nachweisen können: Die Einführung dieses Digital-Passes in Deutschland starte bereits am Donnerstag, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. „Der digitale Impfpass wird jetzt Schritt für Schritt ausgerollt und in den Apps verfügbar sein“, fügte er hinzu.

Der digitale Impfpass soll es vollständig geimpften Menschen erlauben, ihre Immunität per Handy nachzuweisen, ohne immer ihr gelbes Impfbuch mit sich führen zu müssen.

Corona: Ab Donnerstag wird der digitale Corona-Impfpass in Deutschland eingeführt. (Symbolbild) Foto: Christophe Gateau/dpa

Für den Digitalpass kann die bereits bestehende Corona-Warn-App genutzt werden, zusätzlich soll eine gesonderte App angeboten werden. Ab Juli soll der Digital-Pass auch für das grenzüberschreitende Reisen in der EU genutzt werden können.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch waren knapp 19 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Damit hätten sie Anspruch auf den digitalen Impfnachweis. Laut Ministeriumssprecher gibt es für sie drei Möglichkeiten, an einen QR-Code zu kommen, mit dem sie den Nachweis dann aufs Handy laden können.

Sie können den Code entweder in dem Impfzentrum oder der Arztpraxis bekommen, wo sie die Zweitimpfung erhalten haben. Außerdem können sie sich den Code auch per Post zuschicken lassen.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, den Code in einer Apotheke zu erhalten. Bereits am Dienstag hatte der Apothekenverband mitgeteilt, dass die ersten Apotheken am kommenden Montag damit beginnen, den digitalen Impfnachweis auszustellen.

15.37 Uhr: Virologe Streeck warnt vor starker vierter Covid-19-Welle

Virologe Hendrik Streeck warnt vor einer heftigen vierten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland. „Im Herbst werden die Infektionszahlen steigen“, sagte Streeck im Videocast „19 – die Chefvisite“. Niemand könne vorhersagen, wie sehr, aber: „Wir sollten uns auf einen starken Anstieg vorbereiten.“ Denn auch Impfungen gegen das Coronavirus würden nicht zu einer Herdenimmunität führen. „Impfungen bieten einen Primärschutz gegen schwere Verläufe, nicht gegen die Weitergabe des Virus“, betonte Streek. Allerdings sei ein sogenannter „Herdeneffekt“ möglich, der den Anstieg der Infektionszahlen dämpfe.

14.10 Uhr: Gravierende Mängel – Masken werden zurück gerufen

Wegen gravierender Mängel werden aktuell vier verschiedene FFP2/KN95-Masken unterschiedlicher Hersteller zurück gerufen, berichtet der „Express“.

Um diese Modelle und Marken geht es:

Marke: MDWayson, Modellnummer D-PM001, Chargennummer: MFG: 20042101, LOS: 2020/4/21. Zwar trägt die Maske eine CE-Kennzeichnung, die Partikel-/Filterrückhaltung des Materials ist jedoch unzureichend.

KN95-Maske, nicht medizinisch. Auch hier ist die Partikel- /Filterrückhaltung unzureichend und die Gesamtfilterleistung der Maske nicht ausreichend. Außerdem passt sich die Maske nicht richtig dem Gesicht des Benutzers an.

Marke: YWSH, KN95-Maske, nicht medizinisch, Modellnummer SH-ZH12, Chargennummer: 20200731, Strichcode: 6426450530722. Auch bei diesem Produkt reicht die Gesamtfilterleistung der Maske nicht aus.

AP-83001-Maske, Modelnummer: Mask AP-83001, Strichcode: 4741491000563, Batch-Nummer: 20.05.2020. Die Gesamtfiltrationsleistung der Maske ist unzureichend, heißt es auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

07.01 Uhr: Neunjähriges Mädchen irrtürmlich gegen Corona geimpft

In Bobingen (Landkreis Augsburg) hat ein Arzt unzulässigerweise einem neunjährigem Mädchen eine Corona-Impfung verabreicht. Die Schülerin begleitete ihren Vater ins Impfzentrum, als sie irrtürmlich den Biontech-Impfstoff gespritzt bekam.

Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie genau es zu der Impfung kam. Dazu sollen un die Beschäftigten des Impfzentrums befragt werden.

Das Augsburger Landratsamt gab zu dem Fall keine Stellungnahme ab und verwies auf den privaten Betreiber – eine Anwältin erklärte im Namen des Dienstleisters, dass der Arzt angenommen habe, das Mädchen sei eine Risikopatientin, die tatsächlich geimpft werden müsse. Es liege ein individuelles Versagen des Impfarztes vor. Das Unternehmen habe sich danach sofort von dem Mitarbeiter getrennt.

Wie der Vater dem Radiosender „RT1“ schilderte, ist es zu der Impfung gekommen, nachdem der Arzt mit dem Kind in der Behandlungskabine gescherzt habe. Danach habe sich der Mediziner sofort entschuldigt.

Das Mädchen kam nach der Impfung zur Beobachtung in eine Klinik. Laut des Vaters hat sie bisher keine gesundheitlichen Folgen: „Der fehlt überhaupt nichts.“

Corona-Impfungen sind dem Vakzin von Biontech sind hierzulande für Kinder ab zwölf Jahren erlaubt, Jüngere dürfen keine Impfung erhalten. Gegen den Mediziner wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.