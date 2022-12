Corona: Christian Drosten mit froher Botschaft!

Sein Wort ist Gesetz. Erst wenn er eine Tatsache ausspricht, ist sie eine Tatsache. Nun hat der wohl bekannteste Virologe Deutschlands Christian Drosten eine frohe Botschaft zu verkünden.

Der für seinen rationalen Blick bekannte Virologe wollte nie falsche Hoffnungen wecken. Dementsprechend ist er in der Vergangenheit nicht gerade durch positive Prognosen aufgefallen. Umso mehr verwundert, was der 50-Jährige in einem Interview zu sagen hat: „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei“.

Corona: Eine Einschränkung macht Drosten

Er macht jedoch eine einzige Einschränkung: Ein weiterer Mutationssprung könne die Prognose zunichte machen. „Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr“, so der 50-Jährige.

In Sachen Corona scheint es sich in Deutschland, im Gegensatz zu China, gut zu entwickeln. China hat vor etwa drei Wochen von seiner Null-Covid-Politik abgelassen. Es lockert seitdem eine Corona-Maßnahme nach der anderen. Seitdem hat das Land mit ca. 250 Millionen Infizierten zu kämpfen.

Drosten erklärt dazu: „Der große Fehler in China war, dass in der Bevölkerung, insbesondere in der älteren, kein Bewusstsein für das Impfen entstanden ist.“ Seiner Meinung nach sei die Impfkampagne in Deutschland und Europa der entscheidende Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie gewesen.

Die Corona-Maßnahmen hierzulande verteidigt der Virologe: „Es ging nie darum, die Pandemie aufzuhalten, es war von Anfang an klar, dass das nicht möglich ist. Aber hätte man gar nichts gemacht, dann wäre man in Deutschland in den Wellen bis zu Delta auf eine Million Tote oder mehr gekommen. Also musste man Kontakte reduzieren.“

Auch der Intensivmediziner Christian Karagiannidis sieht die Corona-Pandemie nach diesem Winter für beendet: „Ich rechne fest damit, dass die Pandemie jetzt zunehmen ausläuft“ sagte er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch halte der Experte es für unwahrscheinlich, dass sich in Deutschland noch einmal eine gefährliche Variante ausbreite.