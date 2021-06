Corona: Altmaier mit ernüchterndem Fazit: „Können den Wandel in Innenstädten nicht aufhalten“

Es geht weiter rasend schnell nach unten mit der 7-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuansteckungen in Deutschland. Schon bald könnte sie auf unter 10 fallen!

Haben wir den Corona-Albtraum also bald schon überstanden? Der Sommer scheint gut zu werden, doch Mutanten könnten in den nächsten Monaten zu einer neuen Gefahr werden. Außerdem fällt der Impfstoff von CureVac aus!

Endlich Urlaub! Mehrere Länder wurden jetzt von der Risikogebiete-Liste gestrichen. Foto: IMAGO / NurPhoto

Newsblog: Corona in Deutschland

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

-------------

Corona in Deutschland (Stand 18. Juni):

7-Tage-Inzidenz: 10,3

Neue Corona-Fälle: 1.076

Corona-Tote insgesamt: 90.270

Quote der Erstimpfungen: 49,6%

▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░ 49,6% mind. eine Impfdosis

▓▓▓▓░░░░░░░░░░░ 28,8% vollständig Geimpfte — Impfstatus Fortschritt (@impf_progress) June 17, 2021

-------------

Freitag, 18. Juni

18.32 Uhr: Spanien erleichtert Einreise von Deutschen aus 14 Bundesländern

Die meisten Touristen aus Deutschland müssen ab Montag keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen, um in Spanien auf dem Luft- oder Seeweg einzureisen - selbst wenn sie ungeimpft sind. Bis auf Baden-Württemberg und das Saarland wurden nämlich alle deutschen Bundesländer wegen der niedrigen Infektionszahlen von der spanischen Liste der Risikogebiete gestrichen, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag mitteilte.

Bewohner der 14 Bundesländer dürfen ab Montag ohne Einschränkung einreisen. Sie müssen aber weiterhin ein Onlineformular ausfüllen und erhalten einen QR-Code, der bei der Einreise vorzuweisen ist.

Reisende mit Wohnsitz in Baden-Württemberg und im Saarland müssen derweil bei der Einreise weiterhin einen negativen PCR- oder Antigentest vorlegen oder den Nachweis erbringen, dass sie mindestens seit 14 Tagen vollständig geimpft sind oder dass die Genesung von einer Covid-19-Erkrankung nicht länger als 180 Tage zurückliegt. Kinder unter zwölf Jahren sind davon ausgenommen.

Die Neuregelung gilt vorerst für eine Woche, bis Mitternacht des 27. Juni.

17.20 Uhr: „Wir können den Wandel in unseren Innenstädten nicht aufhalten“

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat für eine aktive Belebung der Innenstädte nach dem Corona-Lockdown geworben. „Wir müssen bereit sein, in den nächsten Monaten schnell zu handeln“, sagte er am Freitag bei einer Tagung der kommunalpolitischen Vereinigung der Unionsparteien. „Denn wenn eine Innenstadt ihre Geschäfte erstmal verloren hat, dann schwindet die Lebensqualität und irgendwann ziehen die Menschen sich zurück.“ In der kommenden Woche werde ein von ihm ins Leben gerufener runder Tisch erste Vorschläge dafür vorlegen. Dann müssten Kommunen, Gewerbetreibende und die Politik in Berlin an einem Strang ziehen.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeichnet keine gute Zukunft für die deutschen Innenstädte. Foto: imago images/Future Image

Es gehe darum, Leerstände zu verhindern und dafür zu sorgen, dass Geschäfte sich digital so aufstellten, dass sie ein verlängertes Ladenlokal im Internet aufbauten. „Wir können den Wandel in unseren Innenstädten nicht aufhalten, aber in erheblichen Teilen mitgestalten“, sagte Altmaier. Die Herausforderungen durch veränderte Konsum- und Lebensgewohnheiten hätten sich durch die Corona-Krise zuletzt noch einmal verstärkt. Geschlossene Geschäfte und nahezu menschenleeren Innenstädte hätten sich als Bilder der Pandemie in die Köpfe eingebrannt.

14.04 Uhr: Reise-Hammer: In diese Länder wird die Einreise jetzt einfacher

Für Reiserückkehrer aus Frankreich, Griechenland, der Schweiz und weiteren Ländern und Regionen werden ab Sonntag die Bestimmungen gelockert. Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen werden sie von der Liste der Risikogebiete gestrichen, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte. Die Bundesregierung nimmt demnach auch Belgien, Norwegen und einzelne Regionen in Dänemark, den Niederlanden und Spanien von der Liste.

Wer von dort auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten. Die Regeln für Flugreisende bleiben allerdings bestehen: Jeder, der mit dem Flugzeug einreist, egal ob aus einem Risikogebiet oder nicht, muss vor dem Abflug ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

13.15 Uhr: Delta-Variante lässt Experten bibbern: „Das dürfen wir einfach nicht riskieren“

Trotz der derzeit entspannten Corona-Lage in Deutschland haben Wissenschaftler, Ärzte und Politiker für Vorsicht in der Pandemie geworben. Durch die ansteckendere Variante Delta könne sich das Virus wieder verbreiten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag in Berlin. Diese Entwicklung könne vor allem Ungeimpfte und erst einmal Geimpfte treffen. „Das dürfen wir einfach nicht riskieren“, ergänzte Wieler.

Die Delta-Variante versetzt Experten in Sorge. (Symbolbild) Foto: imago images/Christian Ohde

Auch bei niedrigen Inzidenzen sei deshalb ein behutsames Öffnen in kleinen Schritten nötig. Durch Impfungen, Masketragen in Innenräumen und Abstandhalten könnten wiedergewonnene Freiheiten erhalten bleiben. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warb für Vorsicht, vor allem in der anstehenden Hauptreisezeit. „Das kann ein guter Sommer werden“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Es gebe Anlass zur Zuversicht. Aber vor allem, wenn alle aufmerksam blieben. Lockerungen sollten bei steigenden 7-Tage-Inzidenzen deshalb regional wieder zurückgenommen werden. Und zwar nicht erst bei einem Wert von 50, betonte Spahn, „sondern früher“.

Im Herbst werde es in jedem Fall wieder zu mehr Neuinfektionen kommen, sagte Wieler. Und im Moment sei die Hälfte der deutschen Bevölkerung noch nicht ausreichend durch Impfungen geschützt. Das Impfprogramm gilt als schärfste Waffe bei der Eindämmung der Pandemie. Nötig sind nach RKI-Schätzungen 80 Prozent vollständig immunisierte Bundesbürger.

Auch Ärzte sehen die Delta-Variante des Coronavirus mit Sorge. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warf die Frage auf, ob die aktuellen Corona-Lockerungen nicht zu weit gingen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sorgt sich vor allem um ungeimpfte Kinder. Kanzleramtschef Helge Braun rief zu Solidarität auf. „Wir müssen vorsichtig bleiben, bis alle ein Impfangebot haben. Das gehört zur Fairness gegenüber jenen Menschen dazu, die noch nicht geimpft wurden, weil sie in keiner Priorisierungsgruppe waren und noch keine Gelegenheit zur Impfung hatten“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag).

10.00 Uhr: Spahn und Wieler LIVE zur Corona-Lage

Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler äußern sich jetzt ab 10 live zur Corona-Lage und Impfkampagne.

Die gute Nachricht gleich zum Start von Gesundheitsminister Jens Spahn: Mehr als jeder zweite Deutsche (50,1 Prozent) hat inzwischen seine erste Impfung erhalten, bei der Zeitimpfung ist es fast jeder Dritte. In den nächsten Wochen solle allen Impfwilligen ein Angebot gemacht werden können.

Bei der Impfkampagne würden nun die Betriebsärzte eine entscheidendere Rolle spielen. Sie stellten ein niedrigschwelliges Angebot dar.

Sorge bereitet Spahn die Delta-Variante. Sie sei besonders ansteckend und könne dazu führen, Erfolge der Impfkampagne in Frage zu stellen. Es gebe auch bei einer Impfung zum Teil schwere Verläufe. Die Zweitimpfungen vorzunehmen sei dementsprechend wichtig. Man müsse nun vorsichtig bleiben. Masken könnten draußen fallen, in Innenräumen oder dem Nahverkehr müsse jedoch daran festgehalten werden. Es werde nicht die Frage, ob Delta die dominierende Variante in Deutschland und Europa werde, sondern nur, unter welchen Bedingungen das Geschehe.

RKI-Chef Wieler wird deutlich. (Archivbild) Foto: imago images/Jürgen Heinrich

Wieler sei „sehr froh und dankbar“ wie sich die Zahlen entwickeln. Aber die Gefahr sei „noch nicht vorbei“, das Virus „ist nicht verschwunden, und es wird auch nicht mehr verschwinden“, so Wieler. „Lassen Sie uns die Erfolge nicht leichtfertig verspielen“, mahnte der RKI-Chef. Dafür müssten sich möglichst viele Menschen impfen und die Hygienemaßnahmen aufrecht erhalten bleiben.

Man dürfe dem Virus keine Chance geben, sich wieder zu entfalten. Mindestens bis zum Herbst müssten deswegen die Hygienemaßnahmen aufrecht erhalten werden, da erst dann alle Menschen eine Chance gehabt hätten, sich impfen zu lassen.

6.35 Uhr: Karl Lauterbach erklärt, warum der CureVac-Ausfall wirklich heftig ist – „Es ist eine Tragödie“

Im Gespräch mit Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga erläuterte Karl Lauterbach am Donnerstagabend, was der CureVac-Ausfall wirklich bedeutet.

Aus Sicht des SPD-Politikers verliert Deutschland unter anderem wegen der ausbleibenden Impfstoff-Lieferungen von CureVac, der Lieferprobleme von Johnson & Johnson und aufgrund der Skepsis einiger Impfwilliger gegenüber AstraZeneca „zwei bis Wochen am Impfgeschwindigkeit“. Jedoch bleibe es dabei, dass bis „Mitte September“ Herdenimmunität erreicht werden kann, weil die Reproduktionswerte des Coronavirus im Sommer deutlich niedriger seien.

Karl Lauterbach bedauert den Ausfall des CureVac-Impfstoffes. Foto: IMAGO / photothek

Jedoch spricht Lauterbach im ARD-Interview ein anderes und ernsteres Curevac-Problem an. Das Scheitern des Vakzins von CureVac sei „eine Tragödie“, weil die rund EU 400 Millionen Dosen für ärmere Länder bestellt habe. „Dieser Impfstoff hatte das noble Anliegen, ein preiswerter, sehr wirksamer Impfstoff zu sein, den man ohne große Kühlbedingungen überall einsetzen könnte“, so Lauterbach. Deswegen war er für ärmere Länder im Süden vorgesehen gewesen. Lauterbach glaubt nicht daran, dass der Impfstoff nochmal mit höherer Wirksamkeit zurückkommt.

Der Ausfall des Impfstoffes von @CureVacRNA ist mitverantwortlich dafür, dass zwei bis drei Wochen an Impfgeschwindigkeit verloren geht, sagt @Karl_Lauterbach #SPD im Interview mit den #tagesthemen. pic.twitter.com/1YMCqYoFDd — tagesthemen (@tagesthemen) June 17, 2021

17. Juni

16.33 Uhr: Löwe stirbt mit oder an Corona in indischem Zoo

Ein Löwe ist in einem indischen Zoo gestorben, nachdem er zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Bereits Anfang Monat war in dem gleichen Zoo in der Stadt Chennai eine Löwin nach einen positiven Test gestorben, und weitere Löwen waren infiziert worden. Der gestorbene Löwe Pathbanathan habe zunächst etwas gehustet, später habe er aufgehört zu fressen, sagte der Zoo-Vizechef der Zeitung „The New Indian Express“. Sein Zustand habe sich trotz aller Anstrengungen der Tierärzte schnell verschlechtert. Am Dienstag habe das zwölf Jahre alte Tier Mühe beim Atmen gehabt, am Mittwoch sei es dann gestorben.

In einem Zoo in Indien ist ein Löwe an oder mit Corona gestorben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Nach dem Tod der Löwin Anfang Juni hatte der Arignar Anna Zoological Park mitgeteilt, Tierpfleger seien gegen Corona geimpft und trügen Schutzanzüge.

Seit Beginn der Pandemie gab es immer wieder Meldungen über Sars-CoV-2-Infektionen bei Wild- und Haustieren. In Russland ließ die Aufsichtsbehörde kürzlich einen Corona-Impfstoff für Tiere zu, der unter anderem an Hunden, Katzen und Nerzen getestet wurde. In vielen Ländern gab es laut Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) Corona-Infektionen bei Nerzen, die sich als hochempfänglich für Sars-CoV-2 erwiesen hätten. Dänemark hatte vorsorglich alle Nerze auf Farmen - mehrere Millionen Tiere - töten lassen, um die Ausbreitung mutierter Erreger zu verhindern.

13.15 Uhr: Dietmar Hopp kriegt die volle Häme nach CureVac-Scheitern ab

Dietmar Hopp, Mäzen des Fußballvereins TSG 1899 Hoffenheim und Großinvestor bei CureVac, steht im Netz nach dem Impfstoff-Rückschlag beim Tübinger Unternehmen heftig in der Kritik. Hintergrund sind Aussagen Hopps aus dem März 2020. Damals hatte er gegenüber der „Bild“-Zeitung in Aussicht gestellt, dass bereits im Herbst ein Corona-Impfstoff von CureVac auf den Markt kommen könnte.

Machte große Impfstoff-Ankündigungen, die nicht gehalten werden konnten: Investor Dietmar Hopp. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Damit baute Hopp eine enorme Erwartungshaltung auf, die mittlerweile doppelt enttäuscht wurde. Zum einen konnte man im Herbst keinen Impfstoff liefern, zum anderen hat man nun, ein dreiviertel Jahr später, lediglich ein Vakzin mit einer Wirksamkeit von 47 Prozent entwickeln können.

Im Netz äußern sich zahlreiche Fußballfans deswegen hämisch über die damalige Ankündigung Hopps und den Reinfall bei der Impfstoffproduktion. Andere dagegen sind nachdenklicher.

„Nein, auch (die meisten) Menschen, die Dietmar Hopp nicht mögen, jubeln jetzt nicht. Die CureVac-News sind eine Katastrophe. Für alle von uns. Dennoch, oder gerade deshalb, darf man es auch mal aussprechen: Hopp hat den Mund sehr weit aufgemacht. Und liefert nun (leider) nicht“, schreibt etwa Swen Thissen, der Leiter der Stern.de-Digitalredaktion.

Nein, auch (die meisten) Menschen, die Dietmar #Hopp nicht mögen, jubeln jetzt nicht. Die #CureVac-News sind eine Katastrophe. Für alle von uns. Dennoch, oder gerade deshalb, darf man es auch mal aussprechen: Hopp hat den Mund sehr weit aufgemacht. Und liefert nun (leider) nicht. — Swen Thissen (@swen) June 16, 2021

Lars Wienand, Leitender Redakteur bei t-online.de rechnet bei Twitter vor, dass der CureVac-Rückfall wohl auch einen immensen finanziellen Schaden für den Milliardär Hopp mit sich bringt. Schließlich soll dieser 43,5 Prozent der Anteilanteile halten und der Aktienkurs des Unternehmens brach nach der Impfstoff-Meldung deutlich ein.

Wenn ich richtig gerechnet habe & Infos stimmen (186,22 Mio Aktien, Anteil Dietmar Hopp 43,5 Prozent), dann hat #Hopp beim aktuellen Absturz der #CureVac-Aktie um über 30 Euro seit gestern gut 2 Milliarden Euro verloren.

(Hier hätte ich ihm Erfolg uneingeschränkt gewünscht.) — Lars Wienand (@LarsWienand) June 17, 2021

Andere, wie der FDP-Politiker Johannes Vogel, verweisen am Beispiel CureVac darauf, was für ein großes Glück es war, dass andere Unternehmen in so schneller Zeit deutlich wirksamere Impfstoffe entwickeln konnten und das dies nicht als eine Selbstverständlichkeit anzusehen ist. Außerdem sei das Scheitern von CureVac ein Beleg dafür, dass die Firmen trotz staatlicher Subventionen ein großes Risiko eingehen und daher Patente für Corona-Impfstoffe doch Sinn machen.