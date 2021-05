Corona: USA machen Deutschland erneut vor, wie es schneller geht ++ Trauer um Theater-Schauspielerin (†45)

Leichte Entspannung der Corona-Lage in Deutschland: Die 7-Tage-Inzidenz fällt auf 132,8 und die Politik beschließt mehr und mehr Lockerungen für vollständig Geimpfte und Genesene.

Doch weiterhin gibt es viel Leid auf den Intensivstationen und täglich Hunderte Corona-Tote.

-------------------

Aktuelle Corona-Zahlen aus Deutschland (Stand 5. Mai)

7-Tage-Inzidenz: 132,8

Neue Corona-Fälle: 18.034

Neue Covid-19-Todesfälle: 285

Todesfälle insgesamt: 83.876

Corona-Patienten auf Intensivstationen: 4.943

>> Quellen: RKI, Intensivregister.de

-------------------

News-Blog: Die Corona-Lage in Deutschland

Auch Jugendliche unter 16 sollen bald geimpft werden. Hier erhält eine junge Frau in Köln-Chorweiler den Impfstoff. Foto: IMAGO / Future Image

6.15 Uhr: Trauer um verstorbene Theater-Schauspielerin (48)

Trauer in Göttingen um die Schauspielerin Maja Müller-Bula. Wie die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) berichtet, verstarb die Theaterschauspielerin aus Göttingen im Alter von nur 45 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. In der Theaterszene zeigt man sich „zutiefst erschüttert“.

Auch aus anderen Städten gab es zuletzt Meldungen über jüngere Corona-Todesopfer. So verstarb beispielweise in Dortmund am Montag ein 34-Jähriger. Am Dienstag meldete die Stadt dann, dass ein 48-Jähriger sowie eine 59-Jährige ursächlich am Virus verstorben seien.

6 Uhr: USA hängt EU auch bei Impfungen für Kinder ab

44 Prozent der US-Amerikaner wurde mindestens einmal gegen Corona geimpft, fast ein Drittel hat sogar den vollständigen Schutz. Zahlen, von denen die EU-Staaten wie Deutschland nur träumen können, auch wenn das Impftempo zuletzt deutlich zulegte. Hierzulande haben 28 Prozent bislang mindestens eine Erstimpfung erhalten.

In den USA ist die Impfkampagne deutlich früher gestartet. Nun droht die EU ein zweites Mal bei einer Impfkampagne abgehängt zu werden. Der Sender CNN berichtet, dass der BionTech-Impfstoff wohl schon in der kommenden Woche für Kinder im Alter zwischen 12-15 Jahren zugelassen wird. Ab September wird eine Zulassung für Kinder ab zwei Jahren erwartet. In der EU und in den USA ist der Impfstoff bislang ab einem Alter von 16 Jahren zugelassen.

BionTech Impfstoff wird wohl nächste Woche in US für Kinder 12-15 zugelassen. Ab September wird die Zulassung für Kinder ab 2 J erwartet. Für Herdenimmunität und den Schutz der Kinder sehr wichtige Schritte. Parallel läuft die Entwicklung gegen Mutationen https://t.co/5288P22IzP — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) May 4, 2021

In der EU geht das schleppender voran. Zwar soll auch hier die Zulassung des Corona-Impfstofs von Biontech und Pfizer für Kinder im Eilverfahren von der Europäischen Arzneimittelbehörde geprüft werden – ein Ergebnis wird aber erst im Juni erwartet. Danach muss noch die Ständige Impfkommission (Stiko) beraten und für Deutschland eine gültige Empfehlung abgeben.

Biontech und Pfizer haben eine Studie mit 2000 Jugendlichen erstellt, die zeigen soll, dass der Impfstoff auch in dieser Altersgruppe sicher und wirksam ist.

Laut RKI verlagert sich das Corona-Infektionsgeschehen auf die jüngeren Generationen. Während es bei den 80- bis 84-Jährigen nur noch eine 7-Tages-Inzidenz von 48 gibt, liegt sie bei 15- bis 19-Jährigen bei 217.

