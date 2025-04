Christian Lindner privat: Frau Franca Lehfeldt ist in Berlin keine Unbekannte

FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner gehört sicherlich zu den bekanntesten Politikern in Deutschland. Mit der Übernahme des Amts des Bundesfinanzministers hatte er seinen Einfluss nochmal erhöht und war einige Zeit Teil der Bundesregierung in einer Ampel-Koalition.

Auch privat scheint es bei dem FDP-Vorsitzenden rundzulaufen. Die Frau an seiner Seite ist die Journalistin Franca Lehfeldt. Sie ist im politischen Berlin sehr gut vernetzt – immerhin hat sie für RTL und die „Welt“ gearbeitet. Neben Lindner kennt sich also auch Lehfeldt gut aus. Im folgenden Artikel verraten wir dir, was du über das Privatleben von Christian Lindner wissen musst.

Glamour-Paar in der Hauptstadt Berlin: Christian Lindner und Franca Lehfeldt. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner

Christian Lindner privat: Seine Frau Franca Lehfeldt hatte eine pikante Rolle in Berlin

Franca Lehfeldt ist aber nicht die erste Frau an der Seite des FDP-Chefs. Bereits seine Ex-Frau Dagmar Rosenfeld, von der sich Christian Lindner 2020 scheiden ließ, ist eine Top-Journalistin. Rosenfeld war bis April 2024 Chefredakteurin der Zeitung „Welt“.

Doch zurück zu der neuen Frau an der Seite von Ex-Finanzminister Lindner: Franca Lehfeldt ist mit dem Politiker seit Juli 2018 offiziell liiert. Nach der Verlobung im September 2021 folgt am 7. Juli 2022 die Hochzeit. 2025 folgte dann laut der nächste große Schritt in der Beziehung. Laut der „Bild“ brachte Franca Lehfeldt am 6. April ein Mädchen zur Welt.

Ihr beruflicher Hintergrund ist mindestens genauso spannend, wie jener von Rosenfeld: Sie war nämlich RTL-Chefreporterin für Politik Magazine. Für Aufsehen sorgte das Paar bei den Bayreuther Festspielen 2018. Dort stahl Lindner mit seiner neuen Freundin allen anderen die Show. Von RTL wechselte Franca Lehfeldt 2022 zur „Welt“ und blieb dort bis Ende Oktober 2023. Anschließend machte Linders Frau sich mit einer Agentur für Kommunikation und Marketing selbständig.

Frau von Christian Lindner: Franca Lehfeldt ist bestens vernetzt im Bundestag

In ihrer Funktion für RTL interviewte sie Spitzenpolitiker vor der Kamera. So begleitete sie Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet in dessen Wahlkampfbus. Außerdem berichtete sie für RTL-Nachrichtensendungen als Reporterin über die Geschehnisse in Kanzleramt und Bundestag. Lehfeldt war also mittendrin im politischen Berlin.

Christian Lindner und seine Partnerin Franca Lehfeldt. Foto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON

Diese Rolle war durch die Beziehung zu Christian Lindner etwas pikanter geworden. Immerhin gehörte ihr Ehemann als Finanzminister der Bundesregierung an. Dass die FDP an einer neuen Regierung beteiligt sein würde, war schon nach dem Wahlergebnis absehbar. Fraglich war nur, ob es zu einer Ampel- oder Jamaika-Koalition kommen würde. Die Ampel machte letztendlich das Rennen. Bis zu seiner Ernennung als Finanzminister war Lindner auch noch Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Bundestag. Letztendlich zerbrach die Ampel-Koalition im November 2024 und Lindner wurde als Finanzminister entlassen. Für die Bundestagswahl 2025 ging Christian Lindner wieder als Spitzenkandidat der FDP ins Rennen. Nach dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde kündigte er noch am Wahlabend an, nicht mehr für politische Ämter zu kandidieren und sich aus der Politik zurückzuziehen.

