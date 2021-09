Christian Lindner privat: Diese brisante Rolle spielt seine Partnerin Franca Lehfeldt in Berlin

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Die FDP hat nach der Bundestagswahl durch ihr starkes Ergebnis einen Trumpf in der Hand. Sollte Partei-Chef Christian Lindner in einer Ampel- oder Jamaika-Koalition Finanzminister werden, könnte seine Partnerin eine ganz besondere Rolle in Berlin spielen. Außergewöhnlich ist ihre Position aber auch schon heute!

Es handelt sich um die RTL-Reporterin Franca Lehfeldt, die im politischen Berlin bestens vernetzt ist.

Christian Lindner und seine Partnerin Franca Lehfeldt. (Archivbild) Foto: Imago images / Sven Simon

Christian Lindner privat: Seine Partnerin Franca Lehfeldt hat eine pikante Rolle in Berlin

Bereits seine Ex-Frau Dagmar Rosenfeld, von der sich Christian Lindner 2020 scheiden ließ, ist eine Top-Journalistin. Rosenfeld ist mittlerweile Chefredakteurin der Zeitung „Welt“.

Glamour-Paar in Berlin: Christian Lindner und Franca Lehfeldt. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner

Doch zurück zu der neuen Frau an der Seite von Christian Lindner: Franca Lehfeldt ist mit dem Politiker seit Juli 2018 offiziell liiert. Ihr beruflicher Hintergrund ist mindestens genauso spannend, wie jener von Rosenfeld: Sie ist nämlich RTL-Chefreporterin für Politik Magazine.

Der FDP-Politiker wurde am 7. Januar 1979 in Wuppertal geboren.

Er schloss sein Politikwissenschaft-Studium in Bonn als Magister ab.

2008 wurde er Major als Reserveoffizier der Bundeswehr.

Seit 2013 ist der Parteichef.

Bei der Bundestagswahl 2017 führte Lindner als Spitzenkandidat die FDP wieder in den Bundestag.

Freundin von Christian Lindner: Franca Lehfeldt ist bestens vernetzt im Bundestag

In dieser Funktion interviewt sie Spitzenpolitiker vor der Kamera. So begleitete sie zuletzt Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet in dessen Wahlkampfbus. Außerdem berichtet sie für RTL-Nachrichtensendungen als Reporterin über die Geschehnisse in Kanzleramt und Bundestag. Lehfeldt ist also mittendrin im politischen Berlin.

Christian Lindner und seine Partnerin Franca Lehfeldt. Foto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON

Diese Rolle könnte noch pikanter werden, sollte Christian Lindner der nächsten Bundesregierung angehören. Es dürfte für das Liebespaar dann anstrengender werden, Privatleben und Berufliches zu trennen. Möglicherweise könnte es für Franca Lehfeldt anspruchsvoller werden, neutral und auch kritisch über die kommende Bundesregierung zu berichten, sollte ihr Partner Lindner dieser angehören.

Christian Lindner und seine Partnerin Franca Lehfeldt. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Christian Lindner privat: Er wünscht sich eigene Kinder

Christian Lindner, der momentan noch kinderlos ist, hat große Pläne. In einem Gespräch mit dem Magazin „Bunte“ erklärte er jüngst, dass er sich mit Franca Lehfeldt „zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs“ wünscht.

Christian Lindner: Zu welcher Koalition tendiert er?

Wohin geht die Reise nun beruflich? Nach der Bundestagswahl hat Christian Lindner mit seiner Partei zwei Optionen: Jamaika mit den Grünen und der CDU oder die Ampel mit Grünen und SPD.

Vor den ersten Sondierungsgesprächen mit den Grünen soll die FDP aber eine klare Tendenz haben. Mehr dazu hier >>>