Kanzlerfrage bei der CDU – von DIESEM Kandidaten will sie nichts wissen

Die Christdemokraten tagen auf dem CDU-Parteitag. Neben einem neuen Grundsatzprogramm hängt auch die Frage nach einem Kanzlerkandidaten der Union in der Luft. Friedrich Merz (68) wurde mit fast 90 Prozent der Stimmen zum Parteivorsitzenden wiedergewählt.

Beim Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gab es minutenlange Standing Ovations – die Basis klatschte im Chor. Doch wen will die Union als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2025? Auf dem CDU-Parteitag hat unsere Redaktion die Delegierten gefragt, wer für sie der beste Kanzleramts-Anwärter wäre.

CDU-Parteitag steht hinter Merz

Christian Klein, Kreisvorsitzender aus Gera, ist sich sicher, dass Merz die Bundesrepublik als Kanzler voranbringen würde. „Er steht für konservative, aber auch liberale Werte“, findet Klein. Katharina Spengler, Vorsitzende der CDU im Landkreis Hildesheim, ist ähnlicher Meinung. Merz habe lange „dafür gekämpft, wieder zu uns stehen zu dürfen. Er hat die letzten Jahre um die Spitze gekämpft und ich denke, er hat es in den letzten zwei Jahren seines Parteivorsitzes mit seinem Team geschafft, der Union eine neue Richtung zu geben.“

Bernhard Hoppe-Biermeyer, Delegierter aus Nordrhein-Westfalen, plädiert ebenfalls für Merz, „zumal er aus meinem Nachbarwahlkreis kommt“. Eine der wichtigsten Entscheidungen sei gewesen, Carsten Linnemann zum Generalsekretär zu machen. „Das hat wirklich Aufbruchstimmung ausgelöst!“

Friedrich Merz ist in der Bevölkerung, insbesondere bei jungen Menschen und Frauen unbeliebt. In der CDU-Basis sieht das anders aus. Levin Eisenmann (27) ist Rechtsreferendar in der CDU Baden-Württemberg. Auch er drückt Friedrich Merz als Kanzlerkandidat die Daumen. „Merz wurde mit einem klasse Ergebnis wiedergewählt. Er hat die Partei in einer schwierigen Zeit übernommen und zur Geschlossenheit und zu Einigkeit geführt. Das sind ganz gute Voraussetzungen, würde ich sagen.“

Söder schmiert ab

Mert Can Cetin, stellvertretender Vorsitzender aus Lüdenscheid hat dagegen einen anderen im Auge. Er fände Hendrik Wüst als Kanzlerkandidaten am besten. „Er wär ein guter Kanzlerkandidat für die Union, weil er seinen Job als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen mittlerweile schon ein paar Jahre richtig gut macht.“

Ein großer Star der Union ist Markus Söder (CSU), er erfreut sich unter den Wählern in Bayern großer Beliebtheit. In der Umfrage unter den Delegierten schmiert er aber richtig ab. Seinen Namen nannten die Befragten auf dem CDU-Parteitag nicht.