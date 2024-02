CDU vor Zerreißprobe? Insider erkennt drei Parteien in einer

Die Parteienlandschaft in Deutschland wird gerade ordentlich durchgeschüttelt. Besonders die Ampel-Parteien müssen sich einiges gefallen lassen – von außerhalb und von den eigenen Leuten. Ganz zu schweigen von der neuen Partei, dem BSW, die kürzlich erst auf den Plan getreten ist (wir berichteten). Doch auch die CDU, die auf Bundesebene erstmals seit Langem Oppositionspartei ist, steht vor großen Herausforderungen.

Ein Partei-Insider der Christdemokraten äußert nun seine Einschätzung über die CDU auf „X“, ehemals Twitter. Er glaubt, wenn es so weitergeht, könnte die Partei vor einer Zerreißprobe stehen. Und dass, obwohl die Partei aktuell in den Umfragen deutlich führt (30-32 Prozent) und beste Chancen auf eine Rückkehr ins Kanzleramt 2025 hat!

CDU-Insider erkennt drei Parteien in einer

Publizist Andreas Püttmann ist ein CDU-Insider. Er war Mitarbeiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, Mitglied der Zukunftskommission der Partei, arbeitete lange Jahre für die Zeitung „Die Entscheidung“ der Jungen Union. Nun sieht der Politikwissenschaftler, der sich auch in der Katholischen Kirche engagiert, schwarz für die CDU.

Auf „X“, ehemals Twitter, schreibt Püttmann: „Nehme im Grunde 3 CDUs wahr: Eine, besonders im Osten, die quakt wie die AfD, watschelt wie die AfD, aussieht wie die AfD, aber nicht AfD sein will. Eine, die sich geistig zu einer 2. größeren FDP außerhalb der Ampel entwickelt. Eine 3., die christlich-sozialliberal Mitte bleibt.“

Weiter führt Püttmann aus: „Fraglich ist, wie lange die 3., also die Kohl-Merkel-CDU, sich die Radikalisierung in der Spur der Tories oder der US-Republikaner eigentlich noch gefallen lassen will?“ Damit geht der Politikwissenschaftler auf die Entwicklungen der konservativen Parteien in den USA und im Vereinigten Königreich ein.

Püttmann schreibt weiter über die Kohl-Merkel-Gruppe in der CDU, wie er sie nennt: „Da sie die anderen (bis auf die Werte-Union) nicht los wird, könnte irgendwann doch eine Aus-/Neugründung fällig werden.“

Koalitionsfrage mit den Grünen könnte Konflikte aufdecken

Der Partei-Kenner findet: „Um noch christlich-demokratische Politik sichtbar zu machen, wäre eine koalitionsfähige, mittige 10-Prozent-Partei geeigneter.“

Eine Zerreißprobe für die verschiedenen Gruppen in der CDU könnte die Bundestagswahl 2025 werden. Sollte dann eine Koalition mit den Grünen auf Bundesebene möglich sein, dürfte die Partei schwer auf eine Linie zu verständigen sein. Zumal die CSU in Bayern eine solche Koalition aktuell strikt ablehnt.

Schon vorher könnten die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, und die Frage einer möglichen Kooperation mit der AfD auf Grund komplizierter Mehrheitsverhältnisse in den Landtagen, für neue innerparteiliche Richtungsdebatten sorgen.