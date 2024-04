Erotikstar für Merz: Zwei Dschungelcamp-Veteranen treten der CDU bei

Die CDU scheint eine besondere Anziehungskraft auf TV-Realitystars auszuüben. Erst bekannten Claudia Obert und Sophia Thomalla (mittlerweile aber wieder ausgetreten) ihre Nähe zur Partei, jetzt gibt es zwei prominente Mitglied mehr. Erotikstar Micaela Schäfer und Entertainer Julian F.M. Stoeckel. Es wird bunter und schräger bei den Christdemokraten!

Die befreundeten Dschungelcamp-Veteranen sind nun Mitglieder im CDU-Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf. Auf was muss sich Parteichef Friedrich Merz einstellen?

Schäfer will mehr Druck auf Bürgergeld-Bezieher

Gegenüber der „Bild“ erklärte Schäfer, dass sie ein Zeichen gegen die AfD setzen will: „Ich finde es wichtig zu zeigen, dass man wählen geht. Mich besorgt, dass so viele die AfD wählen. Ich glaube wirklich, dass der Großteil der Deutschen vernünftig ist.“

Aber warum die CDU? Sie erhofft sich von der Merz-Truppe mehr Druck auf Bürgergeld-Empfänger: „Es gibt genug Arbeitslose, die den Fachkräftemangel ausgleichen könnten. Da muss mehr Druck reinkommen.“

Auch Julian F.M. Stoeckel will, dass die Politik in Deutschland wieder mehr von Konservativen geprägt wird. Früher sei er SPD-Mitglied gewesen. Schon im Februar 2023 bekannte er sich politisch anders und warb in den sozialen Medien vor der Berlin-Wahl mit den Spitzenkandidaten Kai Wegner (CDU) und Sebastian Czaja (FDP) für eine schwarz-gelbe Mehrheit in der Hauptstadt.

Auch Schäfer hatte schon mal schwarz-gelbe Berührungspunkte. Kurzzeitig war sie mit eben diesem Sebastian Czaja zusammen. Der wiederum ist der Bruder des ehemaligen CDU-Generalsekretärs Mario Czaja.

CDU-Promis: Wollen Schäfer und Stoeckel in den Bundestag?

Doch planen sie nun eine richtige politische Karriere? Auftritte mit Friedrich Merz? Wollen sie sogar in den Bundestag? Wahrscheinlich nicht! Die 40-Jährige stellt gegenüber „Bild“ klar: „Ich bleibe Erotikmodel und möchte meinen Job weiter ausüben.“

Jede politische Option ganz ausschließen wollen sie aber auch nicht. In ihrem CDU-Ortsverband wollen sich die beiden nämlich durchaus mal blicken lassen…