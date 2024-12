CDU-Mann warnt vor Merz: „Muss Wahlwarnung aussprechen“

Schon im Februar findet die Bundestagswahl 2025 statt. Für die CDU geht Friedrich Merz als Kanzlerkandidat ins Rennen. Doch den kompletten Rückhalt hat er in seiner Partei in einem Punkt offenbar nicht. So spricht sich ein Mitglied hinsichtlich fehlender Klimapolitik dagegen aus, die Union zu wählen.

Interner Gegenwind gegen CDU-Chef Merz

Friedrich Merz will für CDU/CSU Bundeskanzler werden. Zur Bundestagswahl 2025 richtete sich der Parteichef nun mit einer Videobotschaft an die Bürgerinnen und Bürger. In dem zweiminütigen Clip mit dem Titel >>“Deutschland wieder nach vorne“ erklärt er, Wirtschaftswachstum, Chancengerechtigkeit und Bildungschancen verbessern zu wollen.

Doch einem Parteimitglied fällt direkt auf, dass ein wichtiges Thema im Video fehlt: der Klimaschutz. So schreibt CDUler und Umweltaktivist Heinrich Strößenreuther auf der Plattform X: „Mein Parteivorsitzender Herr Friedrich Merz sagt, es sei eine Richtungswahl. Da er es in seinem Bewerbungsvideo hinbekommt, 2024, direkt nach den inakzeptablen Ergebnissen von Baku, das Wort Klima mit keiner Silbe zu erwähnen, muss ich deshalb leider eine klimapolitische #CDUWahlWarnung aussprechen, denn ohne Klimapolitik ist es die falsche Richtung“.

Klimaziel kaum Effektiv

Mit der Stadt Baku bezieht sich Strößenreuther auf den Klimagipfel COP29 in Aserbaidschan. Dort gab es zwar Einigungen, doch die Ernüchterung ist bei vielen Teilnehmern groß. So sollten beispielsweise sogenannte Entwicklungsländer bei der Bewältigung der Folgen der Klimakrise finanziell unterstützt werden. Das neue Finanzziel liegt zwar mit 300 Milliarden Dollar dreimal so hoch wie bisher, aber deutlich unterhalb der Forderungen der betroffenen Länder (1 Billion Dollar).

Auch anderen fiel übrigens auf, dass Merz den Klimaschutz mit keiner Silbe erwähnt hat. „Kein Wort zum Klima?“, fragt eine Nutzerin unter dem YouTube-Video. Auch ein anderer wundert sich: „Nichts zum Thema Klima?“.