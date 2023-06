CDU: Anschlag auf Claudia Pechstein? Schlimmer Verdacht nach Vandale-Aktion

Auf dem CDU-Parteitag sorgte Claudia Pechstein für Irritationen. Denn die Polizistin hielt dort eine Rede in ihrer Uniform. Mit dieser Aktion sorgte sie für einen Aufschrei in Deutschland.

Dazu drohen ihr wohl dienstliche Konsequenzen, aber auch jetzt musste Claudia Pechstein das Ausmaß wohl zu spüren bekommen. Denn eine Fensterscheibe von Pechsteins Auto wurde zertrümmert. War es ein bewusster Angriff nach ihrer CDU-Rede?

CDU: Vandale-Rache auf Claudia Pechstein?

Die für die CDU politisch aktive Bundespolizistin Claudia Pechstein hat mit einem Auftritt in ihrer Beamtinnenuniform bei einer Parteiveranstaltung Kritik ausgelöst. Beamte müssen sich laut Beamtenrecht in der Öffentlichkeit neutral verhalten und dürfen dienstliche Tätigkeiten nicht mit privaten politischen Aktivitäten vermischen.

Obwohl Pechstein nach der CDU-Rede mit dienstlichen Folgen rechnen muss, bekam sie anscheinend jetzt schon Konsequenzen zu spüren. Nach Informationen der „Bild“ machten sich Unbekannte an dem Auto der Polizistin zu schaffen. Demnach sei das Fenster der Tür auf der Fahrerseite am Morgen kleinteilig gesprungen. Beim Öffnen fielen Teile der Scheibe aus dem Fenster. Das Unheimliche daran: Es habe ausgesehen wie ein Einschussloch in der Scheibe!

CDU: „Bewusster“ Angriff auf Pechstein

Claudia Pechstein vermutet nun, dass der Angriff in Verbindung mit ihrer Rede steht. Die Polizistin zeigte sich geschockt: „Ich kann mir vorstellen, dass das ein Anschlag auf mich war und dass er im Zusammenhang mit meinem Auftritt beim CDU-Konvent am vergangenen Wochenende steht“, sagte Pechstein zu „Bild“. Es habe „jemand offenbar bewusst auf ein von mir genutztes Auto geschossen. Ich bin erschüttert und entsetzt“.

Mehr News:

Wie sich der Vorfall zugetragen hat, ist unklar. Der Angriff fand statt auf dem Grundstück von Pechstein und ihrem Lebensgefährten. Bisher wurde wohl kein Projektil im Fahrzeug gefunden. Doch ein solches Loch könne auch mit einem Luftdruckgewehr verursacht worden sein.