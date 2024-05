Cannabis: In welchen anderen Ländern ist Kiffen legal?

Seit dem 1. April gilt hierzulande das Cannabis-Gesetz (CanG), welches den Konsum entkriminalisiert. Lediglich droht beim Autofahren je nach THC-Wert im Blut eine Geldstrafe. Dabei ist Deutschland nicht das einzige Land, in dem Kiffen in weiten Teilen erlaubt ist.

Auch andere Länder haben längst ihre Regeln zum Umgang mit Cannabis gelockert. Welche Unterschiede gibt es dabei? All das erfährst du hier!

Cannabis: Das gilt in EU-Ländern

In welchen Ländern darf bereits Cannabis konsumiert werden? Das wohl bekannteste Land in Sachen Legalisierung sind die Niederlande. Schon seit 1976 sind Besitz, Konsum und Verkauf von bis zu fünf Gramm in „Coffee-Shops“ erlaubt. Lediglich verboten ist der große Anbau und Verkauf. In der Schweiz ist Marihuana nicht legal, aber der Besitz von weniger als zehn Gramm stellt nur eine Ordnungswidrigkeit dar.

In Spanien ist der Cannabis-Anbau für den Eigenbedarf in privaten Räumen straffrei. Der Handel und der Konsum in der Öffentlichkeit ist illegal, außer in manchen Cannabis-Clubs. Spaniens Nachbarland Portugal entkriminalisierte vor über 20 Jahren den privaten Konsum und Besitz von begrenzten Mengen. Dort ist es also keine Straftat mehr, sondern eine Ordnungswidrigkeit, bei der ein Bußgeld droht. Dagegen ist der Eigenanbau und Verkauf strafbar.

Andere EU-Länder haben erst vor einiger Zeit ihre eigenen Gesetze auf den Weg gebracht. Ende 2021 erlaubte Malta den Besitz von maximal sieben Gramm Cannabis. Dazu können Personen ab 18 Jahren bis zu vier Pflanzen anbauen. Der Konsum bleibt für Minderjährige verboten. In Luxemburg dürfen seit Juni kleine Mengen angebaut und privat konsumiert werden. Jeder Haushalt kann vier Cannabispflanzen anbauen.

Wie sieht es in Ländern außerhalb der EU aus?

Auch außerhalb der EU sind einige Länder Vorreiter in Sachen Cannabis. In den USA ist der medizinische Marihuana-Konsum in 41 der 50 Bundesstaaten erlaubt. In 19 Bundesstaaten ist er Freizeitgebrauch legalisiert. Staatsnachbar Kanada hat 2018 die Legalisierung für die private Nutzung in Gang gebracht. Laut Gesetz dürfen Konsumenten bis zu 30 Gramm und vier Pflanzen pro Haushalt besitzen. Cannabis in Lebensmitteln bleibt verboten.

2013 wurde der Eigenanbau, der Vertrieb und der Konsum von Cannabis in Uruguay legalisiert. Konsumenten können Marihuana über den Anbau zu Hause, als Mitglied in einem Cannabis-Club oder in der Apotheke erhalten. Allerdings dürfen nur Menschen Cannabis kaufen, die in Uruguay leben. In Mexiko wurde der Freizeitgebrauch von Cannabis im Juni 2021 legalisiert.

Seit dem 1. April ist Kiffen also auch in Deutschland in Teilen legal. Welche Regeln Konsumenten beim Autofahren beachten müssen, erfährst du hier.>>>