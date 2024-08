Bundeswehr trainiert schon Luftkampf gegen Russen-Kampfjets – Putin soll es wissen

Wie ernst nimmt die Bundesswehr die Gefahr, die von Putin ausgeht? Verteidigungsminister Boris Pistorius und Carsten Breuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, werden nicht müde, die Bedrohungslage wach zu halten. Um das Jahr 2029 herum könnte ein Angriffs Russland auf NATO-Gebiet drohen, warnen sie. Bis dahin müsse Deutschland „kriegstüchtig“ sein, so Pistorius.

+++ Lesenswert: Wehrpflicht: Nur Männer an die Waffe? Jetzt bloß kein Schnellschuss, Herr Pistorius! +++

Um die Bundeswehr fit zu machen für eine bewaffneten Konflikt, diente jetzt auch die Übung Pacific Skies 24 in Indien. Luftwaffen-Piloten übten Tiefflug, Luftangriff sowie Luftverteidigung und Betankung in der Luft.

Zweikämpfe wie bei „Top Gun“ gegen Kampfjets aus Russland

Brisant dabei: Die indische Luftwaffe verfügt über westliche und russische Kampfjets, so auch welche vom Typ Suchoi Su-30. Hauptmann David Matei, der hauptberuflich Jugendoffizier und nebenbei noch Influencer im Bereich Sicherheitspolitik ist, gab nun exklusive Einblicke in diese Übung. Das Video im Netz soll wohl auch in Russland gesehen werden.

+++ Lesenswert: Bundeswehr-Verband verschmäht Regierung: „Truppe ist größtenteils schockiert“ +++

Rund 175.000 Menschen folgen Mateis „Sicherheitspolitik“-Kanälen auf TikTok und Instagram. Die nahm er nun mit nach Indien und sprach für einen Clip mit einem Luftwaffen-Piloten vor einer Su-30. Matei pries die Übungen in Indien an: „Das ist für uns ganz besonderes, weil wir hier im Top-Gun-Stil geübt haben, Eins zu Eins, und können das erstmals auch mit russischen Jägern machen.“

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bundeswehr-Reporter: „Aufregend“ neben einer russischen Maschine zu stehen

Dass Indien mit russischen Flugzeugen ausgestattet ist, verschaffe der Bundeswehr bei einen „entscheidenden taktischen Vorteil“. Sonst könne man nicht Luftkämpfe gegen Putins Flugzeuge üben. Man habe mit russischer Technik Zweikämpfe in der Luft trainieren können.

Mehr Nachrichten für dich:

Matei zeigt sich in dem Clip aufgeregt. Es sei „krass“ für ihn erstmals ein russisches Flugzeug zu berühren, zumal die indischen Piloten darüber sprechen würden, dass die russische Kampfjets für sie im Vergleich klar die besten seien. Das dürfte man in Moskau gerne vernehmen.