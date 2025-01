Kanzler-Wettquoten vor Bundestagswahl: Nur mit diesen drei Tipps kannst du Geld verdienen

Am 23. Februar findet die Bundestagswahl statt. Wie in den Vereinigten Staaten zur US-Wahl wird auch in Deutschland ordentlich auf einen möglichen Sieger gewettet. Laut US-Wettanbieter Polymarket gibt es schon einen klaren Gewinner. Wer aber gerne einen höheren Gewinn herausschlagen möchte, sollte auf drei pikantere Kandidaten wetten.

Auf Wettplattformen wie Polymarket können Nutzer auf allerlei Ereignisse wetten und im Optimalfall Gewinn machen. Dabei gilt wie üblich: Je unwahrscheinlicher ein bestimmtes Ereignis ist, desto lauter klingelt bei einem Gewinn die Kasse. Das wäre bei einem Sieg von Noch-Kanzler Olaf Scholz oder Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck der Fall.

Bei gerade einmal einem bis zwei Prozent liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach der Bundestagswahl 2025 Kanzler werden. Der Wahlsieg ihrer Parteien SPD und Grüne ist laut der Plattform sogar nahezu ausgeschlossen. Für die SPD liegt die Quote bei einem Prozent, die Grünen liegen sogar unter einem Prozent.

Dagegen hat die AfD höhere Erfolgschancen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Partei gewinnt und dass Alice Weidel die nächste Kanzlerin wird, liegt bei sechs Prozent. Auch wenn der Abstand groß ist, ist es die zweithöchste Wahrscheinlichkeit.

Wahlsieger steht schon fest

Polymarket hat sich sogar schon auf einen Wahlsieger festgelegt. Der Wettanbieter schätzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 92 Prozent, dass Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Wahlsieges der CDU/CSU zur Bundestagswahl ist sogar noch höher. Die Union hat hier eine Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent.

Schon bei der US-Wahl im November 2024 hat Polymarket richtig gelegen. Viele Umfragen prophezeiten zwar ein enges Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump, doch der Anbieter setzte auf einen klaren Sieg von Trump. Er behielt damit Recht.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.