Bundestag: Politiker pennt immer auf Campingplatz – „Aber Hauptsache Fahrdienst!“

Er bemüht sich um ein bodenständiges Image: Der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner aus Baden-Württemberg. Schon seit Jahren übernachtet der Politiker während der Sitzungswochen des Bundestags auf einem Campingplatz. Das hat er auch in dieser Legislaturperiode vor. Doch kratzt er mit einem Instagram-Video ein bisschen an seinem Image des einfachen Politikerlebens?

Ein Clip im Sozialen Netzwerk erfährt jedenfalls viel Aufmerksamkeit. Es gibt ein paar kritische Kommentare.

SPD-Mann will raus aus der „abgehobenen Regierungsviertel-Blase“

Der 52-Jährige erzählte der „B.Z.“ bereits früher, dass er immer auf einem Campingplatz übernachtet. Er schlafe nur „80 Nächte im Jahr hier, da brauche ich keine Wohnung, die jemand anderes nötiger hat.“ Klingt ziemlich bescheiden und demütig. Auch was er zum Zusammenleben mit den anderen Campern sagt: „Es ist schon interessant, sich mit normalen Leuten zu unterhalten und nicht nur in der manchmal ein wenig abgehobenen Regierungsviertel-Blase zu sein.“

Erholung fernab vom Bundestag

Zudem genieße er die Atmosphäre im Grünen, „direkt am Wasser, an der frischen Luft“. Einmal habe nachts neben seinem Zelt ein Fuchs eine Ente gerissen. „Da war das Geschrei groß!“ In einer anderen stürmischen Nacht sei mal ein Ast auf sein Zelt gefallen. So etwas erlebt man in einem Appartement in Berlin-Mitte sicherlich nicht!

Nun macht der gebürtige Freiburger klar, dass er auch in schwarz-roten Zeiten im Zelt pennen wird. In einem Video sieht man Fechner, wie er mit Ledertasche und im Anzug (natürlich mit SPD-roter Krawatte) aus dem Zelt steigt. In die Kamera erklärt er, dass er sich hier „besonders gut“ erholen könne von der „stressigen Zeit im Bundestag“.

Mehr zum Fahrdienst des Bundestages:

Innerhalb der Stadtgrenzen von Berlin steht den Abgeordneten der Fahrdienst kostenlos zur Verfügung.

Der Fuhrpark umfasst etwa 120 Fahrzeuge, überwiegend obere Mittelklasse mit Diesel-, Hybrid- und Elektroantrieb.

Der Service darf nur für dienstliche Fahrten genutzt werden.

Doch dann marschiert er auf einen Audi A6 zu – der Fahrdienst des Bundestages steht auf dem Campingplatz bereit! Ein Chauffeur hält ihm die Tür auf. Passt die Inanspruchnahme dieser Serviceleistung mit dem bodenständigen Image des Zelt-Schläfers zusammen? Im Netz gibt es ein geteiltes Echo.

„Fahrdienst aufm Campingplatz. Das hat echt Stil“

„Aber Hauptsache Fahrdienst!“, meckert eine Kommentatorin auf Instagram. „Viel erholsamer und auch gut gegen Stress wäre es, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren…“, gibt ein Fahrrad-Fan zu bedenken.

Andere können über den Kontrast lachen: „Fahrdienst aufm Campingplatz. Das hat echt Stil“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer bescheinigt: „Social Media durchgespielt!“