Bürgergeld: Bezieher sitzen auf heißen Kohlen – wann gibt es den Bonus?

Seit über einem halben Jahr erhalten Empfänger anstelle von Hartz 4 das Bürgergeld – und damit rund 50 Euro mehr. Im ersten Schritt wurden mit der neuen Sozialreform nicht nur der Regelbedarf erhöht, sondern auch Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen eingeführt.

Zum Sommer startet die zweite Stufe der Reform. Ab dem 01. Juli erhalten Empfänger monatlich mehr Geld, wenn sie Weiterbildungen besuchen. Doch wann landet das Geld dann auf dem Konto?

Bürgergeld: So viel Geld gibt es mehr!

Die neue Sozialreform legt einen großen Fokus auf Weiterbildung und Qualifizierung. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) unterstützt Bezieher zum 01. Juli mit einem Weiterbildungsgeld oder einem Bürgergeld-Bonus:

Weiterbildungsgeld : Das wird für eine abschlussbezogene Weiterbildungsmaßnahme geleistet, beispielsweise eine Berufsausbildung oder eine Umschulung. Im Monat gibt’s dann 150 Euro mehr.

: Das wird für eine abschlussbezogene Weiterbildungsmaßnahme geleistet, beispielsweise eine Berufsausbildung oder eine Umschulung. Im Monat gibt’s dann 150 Euro mehr. Bürgergeld-Bonus: Auch für nicht-abschlussbezogene Weiterbildungen von mindestens acht Wochen Länge wird ein monatlicher Bonus von 75 Euro gezahlt.

In mehreren Facebook-Gruppen rund um das Thema Bürgergeld zeigt sich teilweise Verwirrung unter den Leistungsbeziehenden. Denn ab dem 01. Juli treten weitere Änderungen in Kraft. Einige Bürgergeld-Empfänger wundern sich allerdings, warum zum Monatswechsel noch nicht das erhoffte Geld überwiesen wurde.

Bürgergeld: Dann bekommst du das Geld

Zu abschlussorientierten Maßnahmen zählen laut BA Umschulungen, Teilqualifikationen oder die Vorbereitung auf die Externenprüfung. Durch diese Prüfung können Menschen mit einschlägiger Berufserfahrung einen Berufsabschluss erhalten, ohne vorab eine Ausbildung absolviert zu haben. Wann aber kommt das Geld?

Sowohl das Weiterbildungsgeld als auch der Bürgergeld-Bonus landet automatisch auf deinem Konto. Und das für den Monat Juli rückwirkend. Wie ein Pressesprecher der BA auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt, gilt diese nachträgliche Auszahlung auch für die folgenden Monate. Die Zuschüsse müssen nicht extra beantragt werden.

„Es handelt sich um Pflichtleistungen, für die lediglich die Teilnahme an den jeweils erforderlichen (gesetzlich geregelten) Maßnahmen Voraussetzung ist“, so der Sprecher weiter. Die Integrationsfachkraft entscheide gemeinsam mit den Bürgergeld-Beziehenden über die Teilnahme an den Maßnahmen. Sobald diese bestätigt ist, sorgt die Arbeitsvermittlung dafür, dass das Weiterbildungsgeld oder der Bürgergeldbonus ausgezahlt wird.

Bürgergeld: Bis zu 1.500 Euro steuerfrei

Auch unterstützt das Jobcenter Empfänger dabei, Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben oder Rechnen nachzuholen. Außerdem gibt es Weiterbildungsprämien. Heißt: Wer eine Zwischenprüfung besteht, bekommt 1.000 Euro, bei bestandener Abschlussprüfung gibt es 1.500 Euro. Und noch eine gute Nachricht: Beide Prämien gibt es steuerfrei.

Das ist die Weiterbildungsprämie:

Bei erfolgreicher Zwischenprüfung: 1.000 Euro

Bei erfolgreicher Abschlussprüfung: 1.500 Euro

Muss nicht beantragt werden

Zusenden eines Nachweises (Zwischen- oder Abschlusszeugnis) reicht aus

Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt, sei diese Prämie zunächst bis Ende 2023 befristet gewesen. Diese Befristung wurde nun aber aufgehoben. „Die Prämie wird bei erfolgreicher Teilnahme an einer geförderten Weiterbildung, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, ausgezahlt“, so die BA weiter.