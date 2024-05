BSW: Wagenknechts Truppe wird DIE neue Ostpartei

Der Neuling auf dem politischen Parkett, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), ist noch eine unbekannte Größe. Wer und wie viele Wähler der Partei sein und vor allem, von welcher anderen Partei sie angeworben werden, darüber spekuliert man fleißig.

Derweil feiert das BSW seine ersten Erfolge in Thüringen. Auch die neuen Umfragewerte aus der ganzen Bundesrepublik sprechen eine eindeutige Sprache: Die Wagenknecht-Partei ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Genauer gesagt, in den alten Bundesländern.

BSW jagt Linke Stimmen im Osten ab

Die junge Partei von Sahra Wagenknecht, die noch kein halbes Jahr alt ist, erfreut sich vor allem im Osten Deutschlands immer höherer Beliebtheit. Aus einer Wahlumfrage, die von der Seite „DAWUM“ (Darstellung und Auswertung von Wahlumfragen) präsentiert wurde, ergibt sich beim BSW ein klares Ost-West-Gefälle. Vor allem in Thüringen (16 Prozent) und Brandenburg (13 Prozent) hat die neue Partei Befürworter.

Aber auch in Sachsen mit 11 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern mit fast 12 Prozent schneidet die Partei in der Umfrage gut ab. Weniger beliebt ist das Bündnis in den westlichen Bundesländern. Am wenigsten erfolgreich ist das BSW in Hamburg. Dort erreicht die Partei von Sahra Wagenknecht gerade einmal zwei Prozent. Wäre morgen Bundestagswahl, so die Einschätzung von DAWUM, würde das BSW immerhin 6,2 Prozent erlangen.

Damit läge Wagenknecht mit ihrer Partei 2,8 Prozentpunkte über der Linken, aus der viele Mitglieder ausgetreten sind und sich ihrem Bündnis angeschlossen haben. Es würde nicht verwundern, wenn die Linke nicht nur Mitglieder, sondern auch Wähler an das Bündnis verliert. In Thüringen, dem erfolgreichsten Bundesland des BSW, ist der Wert der Linken laut den Umfragen um etwa 15 Prozent gefallen.

AfD gegen Wagenknecht in Thüringen

Eine Erwartung an das BSW war, dass es für viele Wähler eine Alternative zur AfD bieten könnte. Das scheint nicht der Fall zu sein. In Thüringen verzeichnet die AfD trotz des neuen Konkurrenten 30 Prozent und einen Anstieg von 6,6 Prozentpunkten. Auch in den anderen östlichen Bundesländern zeigt die AfD ein Wachstum. Nur in Bayern und Hessen ist überhaupt ein leichter Abfall der AfD zu erkennen.

Bei der Thüringer Kommunalwahl von Ende Mai 2024, bei der fast 1,74 Millionen Menschen Vertreter wie Bürgermeister und Landräte neu wählten, zeigte sich ein ähnliches Bild. Zwar war das BSW nur in einzelnen Landkreisen und Gemeinden angetreten, dennoch schaffte es es, in Bleicherode (Kreis Nordhausen) mit 56,6 Prozent der Stimmen ihren ersten Ortschaftsbürgermeister zu stellen. Auch die AfD feiert bei der Kommunalwahl Erfolge. Zwar ist es ihr nicht gelungen, wichtige Plätze zu ergattern, sie hat aber trotzdem zugelegt.