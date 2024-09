Brandenburg-Wahl im Newsblog: Ampel macht große Ansage – „Herbst der Entscheidung!“

Die Wahllokale sind geschlossen, die Stimmabgabe bei der Brandenburg-Wahl beendet. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der AfD und der SPD ist auch nach der ersten Hochrechnung noch nicht beendet. Das Aufatmen im SPD-Lager ist dennoch groß! Alle Entwicklungen, das Ergebnis und Reaktionen findest du in diesem Newsblog.

AfD SPD CDU BSW Grüne Linke BVB/FW sonstige 29,8% (+6,3) 31,1% (+4,9) 11,9% (-3,7) 12,3% (+12,3) 5% (-5,8) 3% (-7,7) 2,5% (-2,5) 4,4% (-3,8) aktuelle Hochrechnung Brandenburg-Wahl (Quelle: ARD)

19.19 Uhr: Laut der jüngsten Hochrechnung verpasst die AfD die erhoffte Sperrminorität. Demnach kommt die Partei auf 29 Sitze im Landtag und verfehlt die nötige ein Drittel-Belegung. Die SPD dürfte künftig 30 Sitze im Brandenburg-Landtag einnehmen. Die CDU und das BSW kämen, Stand 19.19 Uhr, auf zwölf Sitze, die Grünen auf fünf.

19.06 Uhr: Auch bei der dritten Landtagswahl im Osten setzt sich der Niedergang der FDP fort. Die Ampel-Partei wird in den Hochrechnungen nur noch unter „Sonstige“ gelistet und kommt auf weniger als ein Prozent der Stimmen. Ein Fakt, der Generalsekretär Bijan Djir-Sarai an den Rand der Verzweiflung bringt. „Es muss und es wird einen Herbst der Entscheidungen geben“, sagte er in Berlin. Das Ergebnis für die FDP sei „bitter“ und „enttäuschend“. Wie genau die Konsequenzen der Brandenburg-Wahl aussehen werden, würde man in den kommenden Tagen intensiv beraten.

18.42 Uhr: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht sich, angesichts der 31,2 Prozent in der ARD-Hochrechnung, in seinem Wahlkampf bestätigt. „Wir hatten ein klares Ziel: Wir wollten dieses Land gegen eine Partei, die in Teilen offen rechtsextrem ist, verteidigen. Zweitens wollten wir mit großer Entschlossenheit, aber auch mit Geschlossenheit, in diesen Wahlkampf gehen. Das war am Ende auch die Basis dafür, dass es jetzt in die richtige Richtung zu gehen scheint“, sagte er im ARD-Interview.

CDU sieht Polarisierung als Grund der Wahlniederlage

18.32 Uhr: CDU-Spitzenkandidat Redmann versucht das schlechte Abschneiden der CDU mit dem Polarisierungs-Wettkampf zu erklären. „Der Schreck vor einer AfD als stärkste Partei hat zu einer Polarisierung geführt: Zwischen dem Amtsinhaber auf der einen und der AfD auf der anderen Seite. Von dieser Polarisierung haben nur diese beiden profitiert und die CDU hat darunter sehr gelitten und musste Stimmen einbüßen“, so der CDUler.

18.24 Uhr: Die Polarisierung von Dietmar Woidke scheint Früchte getragen zu haben, denn 57.000 Nichtwähler aus 2019 stimmten jetzt für den SPD-Mann. Zudem konnte er 42.000 Wähler von den Grünen, 27.000 von der Linkspartei und 13.000 von der CDU für sich gewinnen. Seinerseits verlor er 23.000 Stimmen an das BSW und 15.000 an die AfD.

18.18 Uhr: SPD-Generalsekretär Kühnert lobt „furiose Aufholjagd“ von Dietmar Woidke. „Kommend von unter 20 Prozent geht es jetzt wahrscheinlich über die 30 hinaus, das hat mit einer guten Leistungsbilanz und einem ganz gestandenem Ministerpräsidenten zu tun“, sagte er in der ARD.

Erste Prognose sorgt für Ekstase bei SPD

18.09 Uhr: Die erste Prognose sorgt bei der SPD für Ekstase. Demnach werden die Sozialdemokraten mit 31 Prozent stärkste Kraft im Land und haben der AfD (30%) auf den letzten Metern den Wind aus den Segeln genommen. Sollte sich die Prognose bestätigen, dürfte Dietmar Woidke Ministerpräsident in Brandenburg bleiben. Unterdessen scheint es so, als könnten die Grünen ihren Absturz verhindern.

17.35 Uhr: Eine Sonderregel bei der Brandenburg-Wahl sorgt dafür, dass die Erststimme von zentrale Bedeutung ist. Denn es zieht jede Partei in den Landtag ein, die mindestens einen einzigen Wahlkreis gewonnen hat. Die Hoffnungen von Linken, Grünen und den Freien Wählern, die in den jüngsten Umfragen jeweils unter fünf Prozent landeten, sind daher durchaus berechtigt. Die Grünen konnten bei der letzten Wahl Potsdam für sich gewinnen, die Linken stecken große Hoffnungen in Strausberg und die Freien Wähler gewannen 2019 in Bernau.

16.37 Uhr: In knapp anderthalb Stunden schließen die Wahllokale in Brandenburg, dann gibt es die erste Prognose von ARD und ZDF. Die ersten Hochrechnungen werden gegen 18.30 Uhr erwartet.

Brandenburg steuert auf hohe Wahlbeteiligung zu

15.08 Uhr: Bei der Brandenburg-Wahl zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. 46,1 Prozent der knapp 2,1 Millionen Wahlberechtigten haben bis 14 Uhr von ihrem Recht Gebrauch gemacht. Vor fünf Jahren lag die Quote zum selbigen Zeitpunkt bei 31,3 Prozent. Dies teilte der Landeswahlleiter mit. Die Briefwähler sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

10.50 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat in ihrem Wohnort Potsdam gewählt. Die Grüne rechnet bei der Landtagswahl in Brandenburg mit einer hohen Wahlbeteiligung der Bevölkerung. Man habe in den vergangenen Tagen gespürt, dass die Leute um die Bedeutung dieser Wahl wüssten. „Es geht um viel“, so Baerbock. „Heute scheint ja schön die Sonne, deswegen ist es hoffentlich ein Tag der Hoffnung.“

8.30 Uhr: Die Wahllokale sind eröffnet. Etwa 100.000 Erstwählerinnen und Erstwähler dürfen heute mitentscheiden. Erstmals sind auch 16- und 17-Jährige zur Stimmabgabe berechtigt. Bei den Ostwahlen in Thüringen und Sachsen ergab sich ein Trend nach rechts bei den Erst- und Jungwählern bei Nachwahlbefragungen.

Bislang war Brandenburg ein SPD-Stammland. Seit 1990 stellte die Kanzlerpartei durchgehend den Ministerpräsidenten. Landesvater Dietmar Woidke, der seit 2013 regiert, erfreut sich zwar großer Beliebtheit, doch die AfD könnte seine Karriere beenden. Sollte die SPD bei der Brandenburg-Wahl hinter der AfD landen, will der 62-Jährige zurücktreten. Sein Rechtsaußen-Kontrahent ist Hans-Christoph Berndt.

Es wäre eine historische Niederlage für die Sozialdemokraten – die auch Auswirkungen auf die Bundespolitik und Kanzlerkandidatur-Frage haben könnte. Olaf Scholz ist umstritten, mit Boris Pistorius hätte die SPD eine populäre Alternative auf der Ersatzbank.

Der Brandenburger Landeswahlleiter Josef Nußbaum rechnet mit einer hohen Wahlbeteiligung.

AfD SPD CDU BSW Grüne BVB/FW Linke ZDF 28% 27% 14% 13% 4,5% 3,5% 4% INSA 28% 25% 16% 14% 4% 4% 3% RBB 27% 26% 16$ 13% 4,5% 4,5% 4% Aktuelle Umfragen zur Landtagswahl Brandenburg 2024

