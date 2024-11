Bitcoin-Kurs explodiert zur US-Wahl – Rekordhoch!

Die heiß ersehnte US-Wahl ist in vollem Gange. Es bleibt weiterhin spannend, wer das Rennen macht. Ex-Präsident Donald Trump konnte sich bisher wichtige Swing States wie North Carolina sichern.

Ein klarer Sieger ist aber die Kryptobörse, denn der Bitcoin-Kurs explodiert in der Wahlnacht.

Bitcoin-Kurs schellt zur US-Wahl nach oben

Der Bitcoin-Kurs ist in der US-Wahlnacht auf ein Rekordhoch von etwas mehr als 75.000 Dollar gestiegen. Auf der Plattform Bitstamp war der Kurs bis auf 75.080 Dollar geklettert. So teuer war die älteste und bekannteste Kryptowährung noch nie. Das Niveau konnte der Bitcoin nicht ganz halten. Kurz nach 4 Uhr kostete ein Bitcoin etwas mehr als 74.000 Dollar und damit rund 5.000 Dollar oder circa sieben Prozent mehr als am späten Dienstagabend.

Angetrieben wurde der hohe Bitcoin-Kurs durch die Aussicht auf einige Lockerungen im Fall eines Siegs von Donald Trump zur US-Wahl. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hatte angekündigt, er wolle „aus Amerika die Welthauptstadt für Krypto und Bitcoin machen“. Auch sagte er, er werde „der Pro-Innovations- und Pro-Bitcoin-Präsident sein, den Amerika braucht“.

Rennen weiterhin knapp

Bei der Präsidentschaftswahl ist noch keine Entscheidung gefallen. Donald Trump ist allerdings bei der Auszählung der Stimmen in den wichtigen Bundesstaaten Georgia und North Carolina in Führung gegangen. Zugleich geben die ersten Zahlen keinen Aufschluss über den Ausgang des knappen Rennens, da noch viele Stimmen auszuwerten sind.

Den Ex-Präsidenten Trump dürfte der hohe Bitcoin-Kurs freuen, denn er gilt als kryptofreundlich. Die Digitalwährungsbranche ihrerseits hatte während des Wahlkampfs viel Geld für die Förderung ihrer Anliegen ausgegeben. Er setzt sich damit von der Regierung von US-Präsident Joe Biden ab, die eine Regulierung der Kryptowährungen befürwortet. (mit dpa)