Jetzt soll Biden Parkinson haben! Verdacht nach neuen TV-Bildern kommt auf

Immer wieder sorgen die Aussetzer von US-Präsident Joe Biden für Diskussionen. Erst vor wenigen Tagen bezeichnete Biden den ukrainischen Präsidenten Selenskyj als „Präsident Putin“, wie wir berichteten.

Noch dazu wird schon länger darüber spekuliert, ob Biden sogar Parkinson habe. Das würde ihm eine zweite Amtszeit erst recht schwer machen. Auch neue Aufnahmen des Präsidenten erhärten den Verdacht.

Hat Biden Parkinson?

Weltweit zweifeln die Menschen an Joe Bidens mentaler und körperlicher Fitness. Besonders die Gerüchte um die Parkinsonerkrankung des US-Präsidenten verhärten sich. Schon im Januar war ein Parkinson-Experte im Weißen Haus, wie die „New York Post“ enthüllte. Ein Spitzenmediziner aus dem Walter Reed Medical Center (Washington D.C.) traf sich mit dem Leibarzt Bidens.

Noch dazu gibt ein neuer TV-Auftritt des Präsidenten Rätsel auf. In dem Ausschnitt hält Biden seine rechte Hand in einer verkrampften Position am Körper, während er eine Pressekonferenz verlässt.

In den Kommentaren spekulieren Nutzerinnen und Nutzer nun über mögliche Symptome. „Dies ist eines der Kennzeichen von fortgeschrittener Parkinson-Krankheit“, ist sich ein Nutzer sicher. Auch andere stimmen zu, dass der verminderte Armschwung beim Gehen ein Symptom sein kann. Aber „es ist nicht allein entscheidend und kann durch viele andere Faktoren verursacht werden“, schreibt ein anderer.

Neurologe: „Er hat Parkinsonismus“

Gegenüber „Daily Mail“ vermutet der US-amerikanische Neurologe und Schlafforscher Chris Winter, dass Biden tatsächlich neurologische Probleme haben könnte. Der 81-Jährige zeige eine längere Liste von kennzeichnenden Parkinson-Symptomen. Dazu gehören zum Beispiel ein steifer Gang, Gleichgewichtsprobleme, eine leise Stimme und auch Wortverwechslungen.

Im Gespräch mit „NBC News“ formulierte es der Neurologe Thomas Pitts sogar noch direkter. „Er hat Parkinsonismus. Das ist ein Fakt“, behauptet der Experte. Mit Parkinsonismus ist das Auftreten von parkinson-ähnlichen Symptomen gemeint. Diese können durch eine andere Gehirnerkrankung hervorgerufen werden. „So jemanden wie ihn sehe ich in der Klinik 20-mal am Tag.“