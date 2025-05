Biden-Ehefrau im Kreuzfeuer: Anzeige wegen Krebs-Diagnose? „Misshandlung von älteren Menschen“

Die Nachricht, dass der ehemalige US-Präsident Biden an Prostatakrebs erkrankt ist, löste weltweit Betroffenheit aus. Der „aggressive“ Krebs sei bereits weit fortgeschritten und habe „Metastasen in den Knochen gebildet“, hieß es in einem Statement seines Büros. Das Mitgefühl der Republikaner hielt sich derweil in Grenzen. Für sie rückt jetzt Bidens Frau in den Fokus.

Bereits zu seiner Amtszeit streuten die Republikaner immer wieder das Gerücht, dass Jill Biden ihren Mann zu einer zweiten Amtszeit zwingen würde. Die heute 72-Jährige sei machtbesessen und würde keine Rücksicht auf die Bedürfnisse ihres Mannes nehmen, hieß es.

Krebserkrankung von Biden: Drastische Forderung von Republikaner

Wenig später verkündete der 82-Jährige seinen Rückzug aus dem Wahlkampf und die Schlammschlacht ebbte ab. Mit der Veröffentlichung der Krebserkrankung bringen die Republikaner den Stein erneut ins Rollen. Im Visier ist erneut Jill Biden.

Leo Terrell (70), Republikaner, Anwalt und Moderator, fordert auf X jetzt eine Verurteilung der ehemaligen First Lady. Der Vorwurf: „Misshandlung von älteren Menschen“. „Sie wusste von Präsident Bidens Gesundheitsproblemen. Aber sie wollte trotzdem, dass er für das Präsidentenamt kandidiert. Teuflisch“, heißt es von ihm in einem weiteren X-Kommentar.

Auch Donald Trump Jr. äußerte sich nach dem Bekanntwerden despektierlich. „Ich würde gerne wissen, wie Dr. Jill Biden Krebs im fünften Stadium übersehen hat. Oder ist dies eine weitere Vertuschung?“, schrieb der älteste Sohn des Präsidenten auf X. Das Büro von Biden weist jene Vorwürfe entschieden zurück. Ein Sprecher ließ verlauten, dass bei Joe Biden bis vor einer Woche noch nie Prostatakrebs diagnostiziert worden sei.

Gerade in diesen turbulenten Zeiten dürfte sich Joe Biden schützend vor seine Frau stellen. In einem Interview mit dem „People“-Magazin (2021) beschrieb er sie als „den Kleber, der alles zusammenhält“. Joe und Jill Biden sind seit 1977 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter.