Umfrage-Alarm! Biden-Alternative wäre noch chancenloser gegen Trump

Es kommt alles zusammen für Joe Biden und die Demokraten. Die aufgeregte Diskussion um seine geistige Fitness brachte den Präsidenten in die Defensive. Jeder Versprecher und Aussetzer verstärkt das Bild, dass er mittlerweile zu alt fürs Amt ist. Donald Trump profitiert zudem von einer Sympathiewelle nach dem Mordanschlag auf ihn. Und nun hat Biden auch noch eine Corona-Infektion erwischt!

+++ Lesenswert: Trump: Bizarrer Kuss für einen Toten – dann kommt direkt ein Verdacht auf +++

Immer lauter wird die Debatte, ob Joe Biden sich zurückziehen muss. Selbst Ex-Präsident Barack Obama und die einflussreiche Demokratin Nancy Pelosi gehen auf Distanz zu ihm. Jedoch wären die Demokraten auch in einem Dilemma, wenn sich Biden wirklich aus dem Rennen zurückzieht.

Wird Biden ausgewechselt, verbessern sich nicht sofort die Chancen

Die naheliegendste Alternative zu Biden, seine Vizepräsidentin Kamala Harris, wäre noch chancenloser im Wahlkampf! Das unterstreichen jetzt neue Umfragen. Die Demokraten sind in eine Sackgasse geraten – halten sie an Biden fest, dürfen sie haushoch verlieren, möglicherweise auch die Mehrheit im US-Senat. Wechseln sie den Kandidaten aus und setzen stattdessen auf Harris, könnte das ihre Lage aber sogar noch verschlechtern!

+++ Interessant: Vor Trump-Rede: Irrer Schrei-Auftritt von Hulk Hogan – plötzlich zerrreißt er sein T-Shirt +++

In allen wahlentscheidenden Swing States, also jenen Bundestaaten, die mal für die Republikaner und mal für die Demokraten stimmen, liegt Trump gegen Biden vorne. Damit würde er das Duell um das Weiße Haus locker gewinnen. Würde Harris nun stattdessen antreten, könnte sie das Blatt laut aktuellen Umfragen nicht wenden.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kamala Harris hat gegen Donald Trump noch weniger Chancen!

Demnach würde sie in den Bundestaaten Georgia, Florida und Nevada jeweils zehn Prozentpunkte hinter Trump liegen! In Pennsylvania und Arizona wäre der Abstand mit sieben bzw. sechs Prozent ebenfalls erheblich. Auch, wenn es in US-Wahlkämpfen immer plötzliche Dynamiken gibt und Trump derzeit nach dem Attentat ein Momentum hat, sieht das nach „Mission: Impossible“ für Harris aus.

Mehr Themen für dich:

Joe Biden schneidet in den Bundestaaten im direkten Vergleich gegen Trump sogar leicht besser ab. So liegt er beispielsweise in Florida „nur“ sechs Prozentpunkte und in Nevada sieben Prozentpunkte hinter Trump.