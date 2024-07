Wahlkampf von Joe Biden zerstört? Zorn auf George Clooney ist groß

Die Diskussion in den USA geht weiter: Sollte Joe Biden nach dem verkorksten TV-Duell gegen Donald Trump wirklich erneut antreten? Ist der 81-Jährige überhaupt in der Lage, einen weiteren Wahlkampf zu gewinnen?

+++ Auch spannend: Trump: Video aufgetaucht – er enthüllt: SIE tritt statt Biden gegen mich an +++

Nun hat sich Hollywood-Star George Clooney in die Debatte eingebracht – und für ein politisches Erdbeben in den USA gesorgt.

Clooney ist ein klarer Gegner von Donald Trump und dessen Partei, der Republikaner. Er bekennt sich als Anhänger der Demokraten, doch angesichts der prekären Lage wendet er sich nun von Biden ab. Er rät der Partei der Demokraten in einem Kommentar in der „New York Times“ dringend dazu, auf einen anderen Kandidaten zu setzen.

„Ich liebe Joe Biden. Als Senator. Als Vizepräsident und als Präsident. Ich betrachte ihn als Freund und ich glaube an ihn. Ich glaube an seinen Charakter. Ich glaube an seine Moral. In den letzten vier Jahren hat er viele der Kämpfe gewonnen, die er ausgetragen hat. Aber den Kampf gegen die Zeit kann er nicht gewinnen. Keiner von uns kann das.“

George Clooney in der „New York Times“