Bauern-Proteste am Dienstag: Elon Musk verbreitet Fake-News über Demos

Nach dem großen Auftakt der Bauern-Proteste am Montag geht die Aktionswoche weiter. Zu Beginn sollen laut Bauernverband rund 100.000 Traktoren in deutschen Städten unterwegs gewesen sein. War das schon der Höhepunkt der Demonstrationen? Vor allem ab Mittwoch könnte sich die Situation neu zuspitzen, wenn die Bahn-Gewerkschaft GDL in den Streik tritt.

In diesem News-Ticker halten wir dich auf dem Laufenden, was in Deutschland passiert.

Bauern-Proteste am Dienstag: Was ist heute (9. Januar) los in Deutschland?

9.55: Neue Staus und Verkehrsbehinderungen am Dienstag

Bauern haben auch am Dienstag mit Traktoren gegen die geplante Kürzung von Agrarsubventionen protestiert. Dabei kam es mancherorts zu Verkehrsbehinderungen.

In Niederbayern sorgte laut Polizei ein Konvoi von etwa 20 Traktoren nahe des Grenzübergangs Philippsreut zu Tschechien zeitweise für Behinderungen.

In Sachsen bestzten Bauern mehrere Anschlussstellen an der A72.

An der Grenze zwischen Hessen und NRW blockierten Landwirte die Autobahnauffahrten der A45 an der Anschlussstelle Haiger/Burbach

Am Vormittag geht es in Passau weiter. Da soll ein Protestzug mit etwa 250 Traktoren durch die Stadt fahren.

9.10 Uhr: Elon Musk verbreitet Verschwörungstheorie

Der exzentrische Multi-Milliardär Elon Musk verbreitet über sein Soziales Netzwerk X (früher Twitter) eine Verschwörungstheorie über die Bauern-Proteste in Deutschland. Musk reagierte auf X auf einen Beitrag eines anderen Accounts über die Bauern-Streiks in Deutschland. Auch in den englischsprachigen Raum gingen Videos und Bilder der Lkw-Blockaden in Berlin und anderen Städten viral. Daraufhin fragte der User auf Englisch: „Warum habe ich nichts davon in den Nachrichten gelesen?“

Tesla-Chef Elon Musk antwortete: „Den Nachrichten (Redaktionen, Anmerk. der Redaktion) wurde gesagt, sie sollten nicht darüber berichten.“ Das dies zumindest für Deutschland eine wilde Verschwörungstheorie ist, dürfte jedem klar sein, der am Montag den Fernseher einschaltete, Radio-Nachrichten verfolgte oder auf den Nachrichtenportalen im Internet unterwegs war. Überall waren die Bauern-Proteste Meldung Nummer eins, zumindest bis der Todesfall von Franz Beckenbauer bekannt wurde.

Dass ein Bauern-Streik in Deutschland mit rund 100.000 Teilnehmer nicht unbedingt die Top-Nachricht in den USA ist, dürfte auch nachvollziehbar sein. Dennoch gab es auch Berichte in ausländischen Medien über die Bauern-Wut in Deutschland.