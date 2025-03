Neue Karriere für Baerbock? Außenministerin bald an UN-Spitze!

Nachdem die Grünen eine neue Regierungsbeteiligung verpasst haben, waren die Spitzenkandidaten Annalena Baerbock und Robert Habeck erst einmal in den Hintergrund getreten. Habeck hatte erklärt, er wolle nun kein führendes politisches Amt mehr.

Für die noch amtierende Außenministerin Baerbock sieht es nun ganz anders aus. Sie soll nach dem Ende der Bundesregierung eine Spitzenposition bei den Vereinten Nationen in New York bekommen.

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) möchte die Bundesregierung Baerbock als deutsche Kandidatin für den Vorsitz der UN-Generalversammlung in der Sitzungsperiode 2025 bis 2026 benennen. Die dpa beruft sich auf Informationen aus Regierungskreisen in Berlin.

Baerbock würde Anfang Juli von der UN-Generalversammlung gewählt werden. Im September würde sie ihr Amt für ein Jahr antreten. Ihre Wahl sei Formsache, zitiert die Deutsche Presse-Agentur interne Absprachen der Vereinten Nationen. Für das Amt werde Baerbock ihr Mandat für den Bundestag niederlegen.

Grünen-Star greift nach internationaler Macht

Präsidenten der Vollversammlung der Vereinten Nationen haben die Aufgabe, die Sitzungen der UN-Generalversammlung zu organisieren und zu leiten. Im Mai, also etwa zwei Monate vor der Wahl, will Baerbock ihr Arbeitsprogramm in New York präsentieren.

Die ursprüngliche deutsche Kandidatin für das internationale Amt ist die Top-Diplomatin Helga Schmid. Sie war im September letzten Jahres von Deutschland als Kandidatin nominiert worden. Die Position soll jetzt aber politisch besetzt werden.