Es müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben in einer Schule in Sachsen-Anhalt. Wie das „Naumburger Tageblatt“ berichtet, wurde ein Mädchen (10) unter Tränen mitten im Unterricht der Georgenschule abgeholt. Sie und ihre Familie sollten abgeschoben werden. Das Schicksal-Asyl bewegt jetzt viele.

Derweil äußert US-Außenminister Rubio erhebliche Bedenken über die Sicherheitslage in Syrien.

Asyl-Drama in Grundschule: Beamte nehmen Mädchen mit

Laut der Lokalzeitung aus Naumburg wurde das Kind von Polizei und Ausländerbehörde mitten im Sportunterricht in der Grundschule überrascht. Um kurz nach 8 Uhr morgens standen die Beamten plötzlich da und wollten das Mädchen mitnehmen – vor den Augen aller Mitschülerinnen und Mitschüler.

Die Zehnjährige soll in Tränen ausgebrochen sein und sich an die Lehrerin geklammert haben. Nun will Landrat Götz Ulrich (CDU) den Asyl-Vorgang prüfen, auch Innenministerin Tamara Zieschang (ebenfalls CDU) hat sich eingeschaltet. Laut „Naumburger Tageblatt“ handelt es sich um eine achtköpfige syrische Familie, die aus Deutschland abgeschoben werden soll.

Trump-Außenminister prophezeit: „Bürgerkrieg epischen Ausmaßes in Syrien“

Für Aufsehen sorgte gleichzeitig Trumps Außenminister Marco Rubio. Er warnt vor einer baldigen brutalen Eskalation der Lage in Syrien. Hintergrund dieser Einschätzung sind Angriffe auf die alawitische Minderheit in Syrien, die im Assad-Regime eine ganz andere Stellung hatte.

„Nach unserer Einschätzung ist die Übergangsregierung, offen gesagt, angesichts der vor ihr liegenden Herausforderungen vielleicht nur noch Wochen, nicht viele Monate, von einem möglichen Zusammenbruch und einem umfassenden Bürgerkrieg epischen Ausmaßes entfernt“, erklärte Rubio vor dem vor dem Auswärtigen Ausschuss des US-Senats.

Eigentlich hofft die deutsche Politik darauf, dass viele Menschen, die in Deutschland Asyl beantragten, nach Syrien zurückkehren. Doch kommt es tatsächlich zu einer Eskalation, wäre diese Perspektive nicht mehr gegeben.