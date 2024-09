Asyl und Bürgergeld: So viel zahlst du persönlich von deinem Brutto-Gehalt dafür

Die Ampel-Verhandlungen zur Findung eines Bundeshaushalts 2025 waren, milde gesagt, kompliziert. Erst nach zahlreichen Wochen des Streits konnten sich SPD, Grüne und FDP auf einen Kompromiss einigen. Doch wie viel Geld muss der Steuerzahler eigentlich für den Ampel-Etat zahlen? Das kosten dich Bürgergeld, Asyl und die übrige Ampel-Politik.

Nach etlichen schlaflosen Nächten im Berliner Kanzleramt wurde der Entwurf für den Haushalt 2025 jetzt in den Bundestag eingebracht. Geplant wird mit Ausgaben in Höhe von 488,61 Milliarden Euro. Die sind rund 271 Millionen Euro weniger, als sie im (noch nicht beschlossenen) Nachtragshaushalt für 2024 vorgesehen sind. Knapp ein Zehntel des Etats soll über Kredite finanziert werden, die Schuldenbremse soll so eingehalten werden. Die meisten Gelder (ca. 58 %) entfallen auf:

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit 179,3 Milliarden Euro

den Verteidigungsetat (ohne Sondervermögen) mit 53,3 Milliarden Euro

das Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit 49,7 Milliarden Euro

Neben der Kreditaufnahme finanziert sich der Haushalt in erster Linie aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben. Insgesamt werden so 388,4 Milliarden Euro eingenommen.

Bürgergeld und Asyl: Über 40 Prozent deiner Steuern landen im Bundeshaushalt 2025

Aus jenem Geld lassen sich die Ampel-Pulverfässer wie beispielsweise die Asyl- und Sozialpolitik finanzieren. Inwieweit du die finanzielle Last stützt, zeigt eine Beispielrechnung der „Bild“.

Demnach zahlt ein Arbeitnehmer mit einem Bruttolohn in Höhe von 3.000 Euro (Steuerklasse 1) 3.815 Euro Steuern im Jahr. Hiervon landen 42,5 Prozent im Bundeshaushalt – insgesamt 1.621 Euro! Dieser Betrag wird im Haushalt wie folgt verteilt:

Abgaben Rente Abgaben Verteidigung Abgaben Bürgergeld Abgaben Asyl Abgaben Verkehr 405 Euro 178 Euro 145 Euro 81 Euro 145 Euro Abgaben Bundeshaushalt 2025

Unter dem Strich bedeutet dies, dass du mit 3,8 Prozent deiner Steuern das Bürgergeld, mit knapp 2,1 Prozent die Asyl- oder mit rund 4,7 Prozent die Verteidigungspolitik des Bundes unterstützt.