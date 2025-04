Anschläge in Deutschland: Neue Spur führt zu Putin

Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg. Im letzten Jahr und auch Anfang 2025 verloren Menschen ihr Leben bei grausamen Anschlägen. Auffällig dabei: Oftmals wurden diese vor demokratischen Großveranstaltungen wie der Europawahl, den Ostwahlen und vor der Bundestagswahl verübt. Zufall? Oder steckt doch, wie bereits in diversen Chatforen gemunkelt, Putin dahinter?

Indizien für ein Eingreifen Putins bei den Terroranschlägen werden vom ZDF-Format „Terra X History“ aufgezählt. Verdächtige Suchanfragen aus Russland lassen selbst das Bundesinnenministerium genauer hinschauen.

Putins geheime Fäden? Verdächtige Suchanfragen vor Terroranschlägen

Die Attentate der letzten Monate rissen tiefe Wunden – in die Leben der Hinterbliebenen und auch in das Sicherheitsgefühl der Deutschen. Wut auf einzelne Attentäter, von denen einige aus arabischen Ländern stammten, schlug vielerorts in antimuslimischen Rassismus um. Oftmals werden diese Anschläge für die hohen Wahlergebnisse der AfD mitverantwortlich gemacht.

Die AfD, die in Teilen antidemokratisch, in der Breite aber sicherlich antieuropäisch auftritt, wäre für Putin gewiss die beste Regierungspartei in Deutschland. Sie will die gemeinsame Außenpolitik der EU abschaffen und die Hilfe für die Ukraine deutlich herunterfahren. Ein weiterer großer, wenn nicht der größte Punkt der AfD: Die Forderung nach der „Remigration“ von Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus solchen Ländern, die muslimisch geprägt sind.

Hätte Putin also ein Interesse daran, dass solche Attentate geschehen? Die Recherchierenden von Terra X denken ja. In einer Doku mit dem Titel „Spionage, Sabotage, Fake News – Putins Krieg gegen uns“ werden verdächtige Suchanfragen im Internet, die aus Russland abgesetzt wurden, behandelt. Gesucht wurden wohl Details zu den Anschlägen – allerdings bevor diese überhaupt stattgefunden haben. Ermittelt wurde das aus Auswertungen des Dienstes Google Trends durch den Internet-Profiler Steven Broschart.

Innenministerium über Verdacht: „sehr ernst genommen“

Terra X zufolge wurde bereits im Vorfeld des Messerangriffs auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger in Mannheim nach dem Thema im Netz gesucht. Aus Russland sollen die Stichwörter „Terroranschlag in Mannheim“ und „Michael Stürzenberger Anschlag“ gesucht worden sein. Auch der Brand im Luftfrachtzentrum am Leipziger Flughafen von DHL sei im Voraus gesucht worden.

Ein Sprecher des Innenministeriums kommentierte dazu im ZDF, die Hinweise zu Putin würden „sehr ernst genommen“. Aus dem Bundesnachrichtendienst (BND) hieß es dagegen zur Nachrichtenagentur Reuters, die Ergebnisse aus Google Trends seien „für die dargestellten Analyse- und Auswertemethoden nicht geeignet und auch nicht valide einsetzbar“. Deswegen zweifle man an der Evidenz des Berichts.