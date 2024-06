Ampel feiert sich selbst: Nur 24 Stunden nach Europa-Klatsche – „Grinseselfies aus der Blase“

Die Berliner Blase: Nur 24 Stunden nach der Europawahl-Klatsche für die Ampel, feiern sich Spitzen der Koalition selbst auf großer Bühne.

Grünen-Chefin Ricarda Lang und SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius bekommen am Montagabend (10. Juni) Preise überreicht, als sei alles in bester Ordnung.

Ricarda Lang und Boris Pistorius räumen Preise ab

Ausgerechnet nur einen Tag nach der EU-Pleite für die Grünen (-8.6 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019) und die SPD (nur noch 13,9 Prozent als Kanzlerpartei) werden Ampel-Politiker auf einer Gala ausgezeichnet.

Das Magazin „Politik und Kommunikation“ zeichnet Boris Pistorius zum „Politiker des Jahrds“ aus. Grünen-Chefin Ricarda Lang wird zur „Aufsteigerin des Jahres“ gekürt, überreicht von SPD-Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt.

Ampel in Blase? „Noch fremder als sonst“

Sogar die SPD-Influencerin Lilly Blaudszun bekundet auf X, dass sie mit dieser Veranstaltung ihre Probleme hat. Insbesondere angesichts der AfD-Erfolge in ihrer Heimat Mecklenburg-Vorpommern und in ganz Ostdeutschland. Die 23-Jährige schreibt:

„Die Berliner Politikblase ist mir heute noch fremder als sonst. (…) Der Politikaward und seine Gastgeber sind fein und ich war selbst schon gerne Gast. Aber es kommt mir für mich so unvorstellbar vor, heute Grinseselfies mit anderen aus der Blase zu posten und sich Politiker zu geben, die Laudatios über andere Politiker halten.“ Lilly Blaudszun auf X

Grünen-Chefin Ricarda Lang versuchte, das bei der Preisübergabe ironisch zu überspielen. „Timing ist manchmal ulkig“, meint sie auf der Bühne. Das Wichtigste sei, dass man einmal mehr aufstehe als hinfalle.

Stoiber und Müntefering nicht ganz einvernehmlich auf der Bühne

Neben den Ampel-Politikern erhält der frühere bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Edmund Stoiber (82) einen Politikaward für sein Lebenswerk. Dabei fordert er den Ampel-Kanzler Olaf Scholz dazu auf, die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. Stoiber: „Es ist für mich eine Frage der Hygiene.“ Franz Müntefering (84) hält die Laudatio auf Stoiber. Dabei widerspricht er aber Stoibers Forderung deutlich. „Es gibt in unserem Deutschland eine Leitkultur, und diese Leitkultur ist das Grundgesetz. Und im Grundgesetz steht nichts über Hygiene. Das ist was für die Waschküche“, so der frühere SPD-Vorsitzende.

Einen weiteren Ehrenpreis gibt es für die 102-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer für ihren Einsatz für die Erinnerungskultur, für die Aussöhnung und gegen Rassismus und Antisemitismus.