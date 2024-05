Alice Weidel im Bikini: AfD-nahes Magazin mit heiklem Angebot

Dass die Anhänger der AfD ihre Spitzenpolitikerin Alice Weidel gerne im Kanzleramt sehen wollen, ist bekannt. Doch dass sie offenbar noch ganz andere Träume und Fantasien haben, ist dann durchaus befremdlich.

Das Compact-Magazin, ein AfD-nahes Rechtsaußen-Blatt, vertreibt im Online-Shop ein bizarres Plakat im Größenformat A1.

A1-Poster von Weidel im Bikini im Shop

Für 11,99 Euro zuzüglich Versandkosten kann man das Compact-Plakat „Der AfD-Sommer“ bestellen. Es ist das Cover der Magazin-Ausgabe 8/2023 mit der Titelgeschichte, dass es die Partei „auf der blauen Welle“ ins Kanzleramt schaffen kann. Man sprach angesichts des Umfragehochs von einem „AfD-Sommer“.

Passend, oder eher unpassend dazu, ist eine Bildmontage von Alice Weidel an einem karibischen Strand im Bikini zu sehen. Sie lächelt in die Kamera und hält einen exotischen Drink in der Hand. Die Parteichefin als freizügiges Poster-Girl – ein skurriles Fake-Motiv!

Ein ähnliches Motiv gab es zuletzt beim Mainzer Rosenmontagszug. Da wurden Weidel und Sahra Wagenknecht als körperbetonte Barbies dargestellt – mit Putin als Ken.

AfD-Chefin Alice Weidel auf dem Motivwagen beim Mainzer Karneval 2024. Foto: IMAGO/epd

AfD-Fanmaterial: Es gibt auch einen „Höcke-Silbertaler“

Der Compact-Shop hat aber noch andere sonderbare Angebote, etwa den „Höcke-Taler“. Eine Silbermedaille mit einem Porträt des AfD-Politikers.

Das nicht offizielle Zahlungsmittel ist für 69,95 Euro zu haben (hinzu kommen Versandkosten). Dem Magazin ist es wichtig, zu betonen, dass weder Höcke noch die Partei am Verkaufserlös beteiligt sind.