Goldpreis explodiert wegen Trump: Diese Aktien könnten bald ausbrechen

Wegen der unsicheren wirtschaftlichen Perspektive unter der Trump-Administration distanzieren sich viele Anleger von US-Aktien und auf US-Unternehmen basierenden ETFs. Die Zollpolitik des Republikaners hat aber nicht nur Auswirkungen auf den Binnenmarkt, weshalb auch die europäischen und asiatischen Märkte ungewohnt volatil sind. Immer mehr Investoren suchen ihr Glück daher in Goldanlagen – und das Edelmetall jagt einen Rekord nach dem anderen.

Rohstoffe gelten in Krisenzeiten als robust und sind für Anlegerinnen und Anleger daher oft eine attraktive Alternative, um ihr Vermögen möglichst sicher zu investieren. Die von Trump verhängten Zölle haben eine eben solche Krisenzeit ausgelöst. Prominente US-Aktien rauschten binnen weniger Tage in den Keller, woraufhin zahlreiche Verkäufe getätigt wurden.

Aktien: Gold-Hype weckt Hoffnungen

Zwar ist die erste Verkaufswelle vorbei, beruhigt hat sich der Dow Jones jedoch nicht. Profitiert hat von der „Börsenflucht“ vor allem der Goldpreis. Während die Kurse etlicher Unternehmen konstant sanken, ging jener nämlich steil bergauf. Am Mittwoch (19. März) erreichte der Goldpreis ein neues Rekordhoch, die Feinunze wurde am Morgen für 2.794,51 Euro gehandelt. Dies macht ein Plus von 11,24 Prozentpunkten seit Jahresbeginn.

Grund für diesen rasanten Anstieg ist aber nicht nur Donald Trump, sondern auch die andauernden Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Auch sie schüren große Verunsicherung und haben einen negativen Einfluss auf die Weltwirtschaft.

Doch um von dem Hype zu profitieren, musst man keine Feinunze kaufen. Auch einige Aktien widmen sich dem Edelmetall. Ihnen winkt ein nachhaltiges, gesundes Wachstum, denn Experten rechnen mit einem anhaltenden Aufschwung.

Ein Unternehmen, welches profitieren könnte, ist „Benton Resources“. Das kanadische Unternehmen setzt seinen Fokus auf das Gold-Kupfer-Projekt „Great Burnt“ im kanadischen Neufundland. Die Plattform „ESG-Aktien“ spekuliert, dass „Benton Resources“ zu den Überraschungen des Jahres werden könnte. Das Projekt umfasst eine geschätzte Mineralressource von insgesamt 1.149.000 Tonnen.

Ebenfalls profitieren könnte „Barrick Gold Corporation“, welches laut „wallstreet-online“ mit einer Übernahme von „Benton Resources“ spekuliert. Das Bergbauunternehmen aus Kanada fördert jährlich über sieben Millionen Unzen (knapp 200.000 Tonnen Gold). Die Aktien werden aktuell (19. März, 14.20 Uhr) für 17,73 Euro gehandelt.

Bei diesem Artikel handelt es nicht um eine Anlageempfehlung und auch nicht um eine Kaufempfehlung unserer Redaktion.