Tesla-Aktie: Star-Investorin prophezeit sagenhafte Kurs-Explosion

Tesla sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Das Unternehmen von Elon Musk galt mehrere Jahre als Pionier in Sachen Elektromobilität und der Kurs stieg kontinuierlich. Doch die Amtseinführung von Donald Trump und die Ankündigung der ersten Zölle sorgten für eine abrupte Kehrtwende. Die Aktie rauscht seitdem in den Keller, groß angelegte Verkäufe sind keine Seltenheit mehr. Doch Star-Investorin Cathie Wood beharrt auf ihrer sagenhaften Tesla-Prognose.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Aktien: Deutsche Autobauer zittern vor Trump – so steht es um VW, Porsche und BMW +++

Am Mittwoch (02. April) tritt die nächste Zoll-Welle von US-Präsident Trump in Kraft. Diesmal trifft es die Automobilbranche. Künftig fallen auf Importe 25 Prozent Zusatzgebühr an. Leiden unter dieser Politik wird auch Tesla, denn Europa, Kanada und China haben bereits Gegenzölle angekündigt, die den Absatzmarkt treffen könnten.

Tesla-Aktie: Wood prophezeit Explosion binnen 5 Jahren

Keine rosigen Aussichten für das Unternehmen von Elon Musk, welches ohnehin krisengebeutelt ist. Die Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn ein Minus von 34,6 Prozent. Von 372,7 Euro (2. Januar) ging es runter auf 243,75 Euro (1. April, 15.05 Uhr). Die Sorge vor einer Rezession in den USA hat gleich mehrere Top-Manager dazu veranlasst, ihre Tesla-Anteile zu verkaufen. Darunter auch Kimbal Musk, der Bruder von Elon Musk.

Weitere Nachrichten:

Star-Investorin Cathie Wood lässt sich von diesem Trend nicht beeindrucken, auch wenn es derzeit nicht gut um die Aktie steht. In einem Interview mit „Bloomberg“ sagt die Chefin der Investmentgesellschaft „ARK Invest“, dass sie nicht nur mit einer Erholung des Kurses, sondern auch mit einer erneuten Explosion rechnet.

Ihre Hoffnungen ruhen auf dem Robotaxi-Geschäft. Hier sei der Konzern federführend. In fünf Jahren sind 90 Prozent des Wertes von Tesla auf jenes Geschäftsfeld zurückzuführen, so die steile These von Wood. „Wenn man Kennzahlen wie Reichweite und Leistung bei einem bestimmten Preis betrachtet, ist Tesla sehr wettbewerbsfähig, wenn nicht sogar das wettbewerbsfähigste, je nach Fahrzeugmodell“, so Wood gegenüber „Bloomberg“.

Auch würde Tesla in diesem Bereich die Konkurrenz abhängen. „Tesla und BYD sind beide allein aus Sicht der Elektrofahrzeuge führend. Wenn man Robotaxis einbezieht, nutzt BYD die Gunst der Stunde natürlich nicht, zumindest noch nicht“, heißt es weiter.

Für die Aktie bedeutet diese Entwicklung laut Wood eine grobe Verzehnfachung. Sie rechnet mit einem Anstieg auf bis zu 2.6000 US-Dollar. Die Aktie wäre somit 966,75 Prozent mehr wert als heute. Experten gehen hier bei weitem nicht mit. Sie rechnen laut „finanzen.net“ in den nächsten zwölf Monaten mit einem Kurs von 335,32 Dollar.

Bei diesem Artikel handelt es nicht um eine Anlageempfehlung und auch nicht um eine Kaufempfehlung unserer Redaktion.