Mann trägt AfD-Pullover im ICE – die Reaktionen der anderen sind heftig

Es ist ein Experiment, das prompt hohe Wellen schlägt. Ein junger Mann trägt einen AfD-Pullover in der Öffentlichkeit. Er lässt sich mit dem Kleidungsstück in einer Arztpraxis oder auch einem ICE der Deutschen Bahn blicken und filmt, was dann passiert.

Der „provozierendste Pullover Deutschlands“, wie er ihn nennt, sorgt auf TikTok für massive Reaktionen. Entertainer Charles „Booz“ Jakob steckt hinter der Aktion.

Provozieren mit AfD: „Findest du das lustig?“

Der 29-jährige Hamburger filmt sich selbst dabei, wie er den Hoodie trägt und berichtet darüber, wie er angsprochen wird. Der Rapper, Sänger, Schauspieler und Tänzer bringt Leute mit dem Kleidungsstück auf die Palme. So hält er AfD-Sympthatisanten, aber auch der liberal-demokratischen Gesellschaft den Spiegel vor.

So etwa im Wartezimmer eines Arztes. Da sei ein anderer Mann „ziemlich sauer“ geworden, als er Booz mit dem Hoodie sah. „Findest du das lustig?“, habe er gefragt. Auch in einem ICE der Deutschen Bahn sei der Entertainer prompt angesprochen worden, warum er so einen Pullover trägt.

Schnell konnte Booz die Situationen entschärfen, in dem er alles aufklärte. Auf dem Hoodie steht nämlich nicht „Alternative für Deutschland“, sondern „Afrikaner für Deutschland“. Und statt des Pfeils der Original-AfD schwingt sich hier eine kurvige Banane nach rechts oben.

„Afrikaner für Deutschland“ wollen Bananen umsonst

Nach der Klarstellung habe beispielsweise der wütende Wartezimmer-Mann den Hoodie „ziemlich geil“ gefunden. Dem anderen Zugreisenden erklärte Booz ironisch, dass es bei dieser AfD um eine neue Partei gehe: „Wir kämpfen für Voodoonismus als Religion in Deutschland, Kannibalismus und dass Deutschland Bananen ab heute umsonst essen kann.“

Echte AfD-Anhänger beleidigen Booz

Doch Spaß beiseite: die Provokation offenbart auch, wie echte AfD-Anhänger ticken! So veröffentlichte Booz ein weiteres Video, in dem er über „geisteskranke Kommentare“ spricht, die ihm unter den Clips erreicht haben. Es habe hunderte Kommentare mit Beleidigungen gegeben, „Afrika für Affen“ oder „in dem Zoo mit dem“.

An die Wähler „der anderen AfD“, wie er sie nennt, richtet er daher ernste Worte. „Was habe ich euch getan? Wer von uns ist gerade derjenige, der unerzogen ist, frech oder respektlos einer anderen Person gegenüber ist?“ Er selber habe niemanden beleidigt.

Neben der politischen Botschaft ist der „Afrikaner für Deutschland“-Hoodie auch zu einem netten Geschäft für Booz geworden. In einem Online-Shop wird das Oberteil mittlerweile für 39,99 Euro verkauft.