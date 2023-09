AfD: Fanta-Vier-Sänger Smudo vor Wahl mit Knallhart-Aussage

Bis vor wenigen Tagen kannte kaum jemand in Deutschland das beschauliche 42.000-Einwohner-Städtchen Nordhausen. Doch plötzlich ist der Ort in Thüringen in aller Munde. Dafür sorgt einerseits die AfD – und andererseits jetzt auch Smudo, einer der Rapper der legendären Gruppe „Die Fantastischen Vier“.

In Nordhausen kommt es am Sonntag (24. September) zu einer Stichwahl, die bundesweit – und somit bis nach Hamburg – für Aufsehen sorgt. Wie unser Partner-Portal „Thueringen24“ berichtet, äußert sich jetzt sogar der bekannte Sänger Smudo von den „Fanta Vier“ mit einem knallharten Statement zu diesem brisanten Thema.

Smudo mit deutlicher Botschaft zur AfD

Kurz vor der Oberbürgermeister-Stichwahl in Nordhausen erreicht der Wahlkampf seinen Höhepunkt. Beide Lager nutzen jede Gelegenheit, um noch einmal alle Argumente in die Waagschale zu legen (>>> hier der Live-Ticker von Thueringen24). Doch die Wahl in Nord-Thüringen ist längst kein lokales Thema mehr. Viele sehen in ihr ein Ereignis, das weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Bundesrepublik und vor allem auch auf die weitere Entwicklung der AfD haben könnte.

Jetzt gesellt sich sogar der Hamburger Fanta-Vier-Frontmann Smudo zu den Stimmen, die sich zur Nordhausener Wahl äußern. In einem Instagram-Post vermittelt er eine klare Botschaft.

Es könnte ein historischer Moment mit bitterem Beigeschmack sein: Die AfD könnte erstmals in Deutschland einen Oberbürgermeister stellen. Nach einem Landrat in Sonneberg in Süd-Thüringen und einem Bürgermeister in Sachsen-Anhalt wäre dies das dritte bedeutende kommunalpolitische Amt, das von der teils rechtspopulistischen, teils als rechtsextrem eingestuften Partei erobert wurde.

Smudo: „Bitte wählt den parteilosen Kai Buchmann“

Allerdings ist der AfD-Kandidat alles andere als unumstritten. Jörg Prophet geriet 2021 aufgrund eines Blogbeitrags in den Fokus des Thüringer Verfassungsschutzes. Seine Partei steht bereits als rechtsextremistisch im Blickfeld der Behörden. Der Landesverband um Björn Höcke gilt als einer der rechtesten in Deutschland.

In diesem Zusammenhang ist wohl auch die Botschaft von Smudo zu verstehen. Der 55-jährige Musiker positioniert sich eindeutig und spricht in seinem Instagram-Beitrag eine ganz klare Empfehlung aus: „Bitte wählt den parteilosen Kai Buchmann und setzt ein deutliches Zeichen gegen die AfD, sowohl in Thüringen als auch in Nordhausen.“

