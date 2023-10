AfD: Chrupalla hat Krankenhaus verlassen – keine Hinweise auf Angriff

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Wahl in Bayern, doch plötzlich sorgt ein dramatischer Vorfall für Aufregung und Spekulationen.

Der Bundesvorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, wurde am Mittwoch (4. Oktober) während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er am Donnerstagabend laut AfD wieder verlassen. Die Umstände sind noch unklar und werfen Fragen auf. Alle aktuellen Entwicklungen findest du hier im News-Blog.

AfD: Staatsanwaltschaft ermittelt

18:28 Uhr: Chrupalla verlässt Krankenhaus

Nach AfD-Angaben hat Tino Chrupalla das Krankenhaus wieder verlassen. „Tino Chrupalla konnte mittlerweile Ingolstadt verlassen und wird sich in weiterführende ärztliche Behandlung begeben“, hieß es am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung der AfD. Alle geplanten Wahlkampftermine in Bayern seien abgesagt worden.

13:47 Uhr: „Keinerlei Erkenntnisse“ über Angriff

Nach wie vor gibt es laut Polizei und Staatsanwaltschaft weiter keine Hinweise auf einen Angriff. Zwar hätten „nach dem derzeitigen Kenntnisstand mehrere Personen Selfies mit Herrn Chrupalla gefertigt, bei denen es zu einem leichten Körperkontakt kam“, teilten die Ermittler am Donnerstag mit.

Aber: „Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde.“ Der AfD-Chef habe Schmerzen im Oberarm verspürt und sei „wegen weiterer gesundheitlicher Beschwerden“ ins Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Dort sei eine „oberflächliche Rötung bzw. Schwellung“ festgestellt worden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurden dem AfD-Chef Blutproben entnommen, auch soll seine Kleidung untersucht werden. Die Ergebnisse stünden in beiden Fällen noch aus.

11:09 Uhr: Chrupalla fällt im Wahlkampf wohl aus

Angesichts des Krankenhaus-Aufenthalts geht der bayerische Landeschef Stephan Protschka davon aus, dass Chrupalla für den Wahlkampf-Endspurt ausfällt. „Am Samstag hätte ich eigentlich einen gemeinsamen Auftritt mit ihm in Niederbayern gehabt“, sagte Protschka am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Nach aktuellem Stand werde er bis zur Wahl wohl keine Auftritte mehr wahrnehmen können. Laut einem Sprecher der AfD-Landtagsfraktion steht auch die Teilnahme Chrupallas an der Wahlparty in München am Sonntagabend auf der Kippe.

++ Alice Weidel wegen eines Vorfalls „an sicheren Ort gebracht“ ++

10:12 Uhr: Staatsanwalt leitet Ermittlungsverfahren ein

Im Chrupalla-Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen einer möglichen Straftat. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung eingeleitet worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt der Nachrichtenagentur AFP. Es werde aktuell gegen Unbekannt ermittelt.

Aktueller Stand der polizeilichen Ermittlungen: Es gebe keine Hinweise auf einen Angriff aus dem Publikum. Soweit bisher bekannt, hätten sich die Ereignisse hinter der Bühne abgespielt.

08:59 Uhr: AfD-Chef weiterhin auf Intensivstation

Chrupalla liege auch nach der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag weiterhin auf der Intensivstation in einem Ingolstädter Krankenhaus. Am Donnerstag (5. Oktober) sprach der AfD-Sprecher von einer „Einstichstelle“. So liefen Untersuchungen auf mögliche Substanzen im Körper, wie die dpa berichtete. Was genau zur Einlieferung ins Krankenhaus führte, blieb noch unklar. Wie lange der AfD-Vorsitzende noch behandelt werden müsse, entscheide sich am Freitag (5. Oktober).

Chrupalla bei Wahlkampfveranstaltung medizinisch behandelt

Mittwoch, 4. Oktober 2023

23:14 Uhr: Chrupalla wird intensivmedizinisch überwacht

Chrupalla wurde in ein Krankenhaus in Ingolstadt eingeliefert. Ein Sprecher des AfD-Chefs erklärte, dass Chrupalla „den Umständen entsprechend stabil“ sei und die Nacht „intensivmedizinisch überwacht“ werde. Er sei aber ansprechbar.

22:05 Uhr: Kripo ermittelt im Fall des AfD-Vorsitzenden

Die Ermittlungen zu diesem Vorfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernommen. Die Polizei hat jedoch betont, dass es zu diesem Zeitpunkt keine „offensichtliche Verletzung“ erkennbar gewesen sei. Ein Polizeisprecher sagte, die Polizei wolle ermitteln, ob Dritte für den Vorfall verantwortlich sein könnten. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Angriff. Die AfD-Bundesgeschäftsstelle hatte zuvor von einem „tätlichen Vorfall“ gegen Chrupalla gesprochen.

Die Polizei appelliert an alle Besucher, die während der Veranstaltung Fotos oder Videos gemacht haben, diese den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. Möglicherweise könnten diese Aufnahmen Licht ins Dunkel bringen. Ein Sprecher der bayerischen AfD-Landtagsfraktion berichtete, dass es kurz vor Chrupallas geplanter Rede zu einem Vorfall in einer Menschenmenge gekommen sei.

19:09 Uhr: Chrupalla muss bei Wahlkampfveranstaltung medizinisch versorgt werden

Wie die zuständige Polizei bekanntgab, musste Chrupalla am Mittwochnachmittag (4. Oktober) kurz vor seiner geplanten Rede auf dem Theaterplatz in Ingolstadt hinter der Bühne medizinisch versorgt werden. (mit Material von afp und dpa)