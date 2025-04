Pfarrer aus NRW zerlegt AfD: „Erzählt viel Scheiße“

Oster-Alarm im AfD-Milieu! Kurz vor dem christlichen Fest gibt es Wirbel um die Schokohasen aus dem Supermarkt. Die werden von einigen Ketten plötzlich als „Sitzhasen“ betitelt. Wird hier eine christliche Tradition aufgegeben?

Im Netz kursiert nun ein Video mit Pastor Mehrdad Sepehri Fard. Der Geistliche findet klare Worte zur Aufregung in rechten Kreisen über die Ostersüßigkeit.

„Sitzhasen“ statt Osterhasen: Prompt gibt es Kritik im Netz

Passend zum bevorstehenden Osterfest kursiert derzeit ein Video bezüglich der Schoko-Osterhasen auf TikTok. Darin spricht die Antirassismus-Aktivistin Daniela Sepehri mit ihrem Vater, dem Pastor Mehrdad Sepehri Fard, über die aktuelle Debatte um den sogenannten „Sitzhasen“. Hintergrund ist die Entscheidung von Supermarktketten, die beliebten Schokoladenfiguren zu Ostern als „Sitzhasen“ zu bezeichnen. Diese Wortwahl wurde von einigen Nutzern sozialer Netzwerke, darunter auch AfD-nahe Stimmen, kritisiert und als Ausdruck einer „schleichenden Islamisierung“ gedeutet.

Daniela Sepehri wendet sich in dem Video mit einer Frage an ihren Vater: „Wenn Lidl zu Ostern einen sitzenden Hasen verkauft und ihn deshalb Sitzhase nennt – ist das Christentum dann in Gefahr?“ Die Antwort des Pastors: „Der Osterhase hat nichts mit dem Christentum zu tun. Er hat keine biblische Wurzel, gar nichts.“ Damit bezieht er sich auf die Tatsache, dass der Osterhase als Symbol keinen religiösen Ursprung hat, sondern auf volkstümliche Bräuche zurückgeht.

Pastor nimmt Netz-Debatte aus AfD-Kreisen auseinander

Im weiteren Verlauf des Videos wird ein Beitrag aus dem Netz eingeblendet. Ein Mann schreibt: „Nach Lidl und Aldi Nord jetzt auch noch Aldi Süd. Der Sitzhase verdrängt den Osterhasen. Die schleichende Islamisierung Deutschlands schreitet immer mehr voran, getrieben von den reichsten Familien Deutschlands wie Albrecht und Schwarz.“

Der Pastor kommentiert die Aussage mit den Worten: „Ja, AfD erzählt viel Scheiße.“ Der Clip wurde vielfach geteilt und kommentiert. Insbesondere die direkte Sprache des Pastors sorgte für Aufmerksamkeit.

Pastor Mehrdad Sepehri Fard ist im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn als Seelsorger tätig. Dort begleitet er insbesondere persischsprachige Christen, darunter viele Konvertierte aus dem Iran und Afghanistan. Seine Arbeit umfasst unter anderem Gottesdienste, Seelsorgegespräche und die Begleitung im Alltag.