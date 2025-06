AfD macht genau das, wofür sie einen CDU-Politiker kurz vorher anzeigt

Ob die AfD den Widerspruch nicht selber erkennt? Der Kreisverband Kleve in NRW beschwerte sich erst vor wenigen Tagen über die angebliche NS-Sprache des örtlichen CDU-Landtagsabgeordneten. Nun aber attackiert der Ortsverband selbst den politischen Gegner mit einer NS-Diffamierung.

Bei einer Sache ist der Vorsitzende dieses AfD-Kreisverbandes jedenfalls schnell: „Anzeige ist raus“, verkündet Sven Elbers in beiden Fällen.

AfD-Kreisvorsitzender empört sich über „NS-Vokabular“

Am 21. Mai beschwerte sich Elbers auf der Seite des Kreisverbandes über den CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Günther Bergmann. Dieser hatte in der Lokalpresse in Bezug auf die AfD gesagt: „Wir müssen klare Kante zeigen! Wir müssen den Leuten sagen, warum wir das für volksschädlich halten, was die da machen – also raus aus dem Euro, raus aus der Nato, raus aus der EU. Das ruiniert unser Vaterland.“

Elbers hängte sich daraufhin an der Wortwahl „volksschädlich“ auf. Es sei „NS-Vokabular“ und ein „ein Begriff aus der Kampfzeit der NSDAP“. Dem CDU-Abgeordneten warf vor, mit „asozialen und herabwürdigenden Äußerungen gegen politische Mitbewerber“ aufzufallen. Er habe den Politiker wegen Volksverhetzung bei der Polizei angezeigt.

Wenig später postet man Merz als Hitler-Karikatur

Einige Tage später, am 30. Mai, postete eben dieser AfD-Kreisverband dann aber selber eine KI-Karikatur auf der eindeutig Kanzler Friedrich Merz als Hitler zu identifizieren ist – mit Uniform und dem entsprechenden Bärtchen. Wieder kündigte Elbers dabei eine Anzeige an, diesmal gegen Merz wegen „Planung eines Angriffskrieges“.

Dass die AfD Kleve dabei genau das macht, was sie dem CDU-Abgeordneten vorher vorgeworfen hat, nämlich den politischen Gegner NS-Hintergrund herabzuwürdigen, scheint ihr nicht aufgefallen zu sein. Die Parteiorganisation greift selbst zu solchen Mitteln und vergleicht den demokratisch legitimierten Kanzler Merz sogar mit dem Diktator Hitler.

Die Instagram-Seite „Wehrhafte Demokratie“ hat diesen Widerspruch in einem Beitrag aufgegriffen und wirft der AfD Kleve „Doppelmoral“ vor. In den Kommentaren der Follower dieser AfD-kritischen Seite heißt es unter anderem: „Kannst du dir nicht ausdenken!“ oder auch „Moral ist für die AfD nur dann nützlich, wenn sie für sie nützlich ist“.