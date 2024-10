Hape Kerkeling zerlegt die AfD: „Welcher Idiot ist Mitglied in so einer Partei?“

Allen Abgeordneten, die im Bundestag zweifeln, ob sie dem Verbotsantrag gegen die AfD zustimmen sollen, macht Komiker und Autor Hape Kerkeling Dampf. Bei einem Auftritt in der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger am Mittwochabend (2. Oktober) findet er drastische Worte gegen die Rechtsaußen-Partei und völkisches Denken.

+++ Auch spannend: Wenn der AfD-Verbotsantrag scheitert – Star-Anwalt: „Ich könnte es mir fast wünschen“ +++

Besonders ein Statement mit einem drastischen Vergleich des 59-Jährigen sorgt für besonderes Aufsehen und wird von vielen Menschen mit Begeisterung im Netz geteilt.

Er kann nicht verstehen, wieso immer alle „so wahnsinnig vorsichtig“ seien, wenn es um ein AfD-Verbot geht. Es liege doch „in der Natur der Sache“, dass man vorher nicht wisse, wie ein Gerichtsverfahren ausgeht. Das sei bei jedem Prozess so, meint Kerkeling, der es versuchen würde.

Dann nimmt er sich jene vor, die bei der Extremismus-Einschätzung der AfD immer noch relativierend argumentieren – und vor allem alle, die diese Partei als Wähler oder gar Mitglied unterstützen.

„Wenn ich immer höre: Die AfD ist ‚in Teilen rechtsradikal‘ – was heißt denn ‚in Teilen rechtsradikal‘? Das klingt für mich so, als hätte sich das der Verteidiger der AfD ausgedacht. Wenn ich ein Glas Wasser habe und ein bisschen Kloakenwasser reintue, dann ist das ganze Glas ungenießbar. Das kann ich wegschütten. Und ich frage mich: Welcher Idiot ist Mitglied in einer Partei, die ‚teilweise rechtsradikal‘ ist?! Das kann kein wirklicher Demokrat sein. Das kann mir niemand erzählen.

Hape Kerkeling bei Maischberger