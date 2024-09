AfD: Schwerer Vorwurf – Politiker soll Gefangene auf seiner Farm arbeiten lassen

Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, dass AfD-Politiker Jörg Dornau eine Zwiebelfarm in Belarus betreibt. Nun erhebt ein Zeuge schwere Vorwürfe gegen ihn. Dornau habe dort laut Zeugenaussage politische Gefangene arbeiten lassen.

Häftlinge arbeiten für AfD-Mann?

Auf einer Zwiebelplantage in Belarus soll der sächsische AfD-Politiker Jörg Dornau politische Gefangene für sich arbeiten lassen. Wie das oppositionelle belarussische Portal „reform.news“ unter Berufung auf Zeugenaussagen berichtet, habe Dornau persönlich die Arbeit der Häftlinge auf seiner Farm überprüft. Das erklärte ein früherer Insasse des nahegelegenen Gefängnisses in der Stadt Lida.

Der anonyme Zeuge „Andrei“ sei im Februar für 15 Tage in dem Gefängnis gelandet. Und das, weil er lediglich einen regierungskritischen Beitrag im Internet mit „gefällt mir“ markiert hatte. Während seiner Gefangenschaft habe er auch auf der Farm von Dornau gearbeitet und den deutschen Politiker mit eigenen Augen gesehen.

Er beschreibt den AfD-Politiker als „einen großen Mann mit Glatze, der in einem Auto mit deutschem Kennzeichen vorfuhr“. Zur Arbeit gezwungen worden sei er aber nicht, erklärt Andrei.

Partei will sich nicht äußern

Damit die Häftlinge bei ihm arbeiten, soll der AfD-Politiker umgerechnet fünf Euro pro Tag an das Gefängnis in Lida gezahlt haben, berichtet reform.news. Das Geld sei aber für die Instandhaltung der Haftanstalt verwendet worden und nicht an die Häftlinge geflossen. Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Dornau in Belarus eine Zwiebelfarm betreibt.

Weil er das Einkommen aus der Farm nicht beim sächsischen Landtag meldete, verhängte das Präsidium des Landtags im August ein Ordnungsgeld in Höhe von fast 21.000 Euro gegen den AfD-Politiker. Ein Sprecher der sächsischen AfD-Landtagsfraktion in Dresden teilte der „Bild“-Zeitung mit: „Zu anonymen Anschuldigungen äußert sich unsere Fraktion grundsätzlich nicht.“

Seit 1994 herrscht in Belarus Machthaber Alexander Lukaschenko. Lukaschenko hielt sich nach den Präsidentschaftswahlen 2020 mit blanker Gewalt gegen die Opposition an der Macht. Lukaschenko ist ein enger Verbündeter von Kreml-Herrscher Wladimir Putin.