Die Partei, die laut aktuellen Umfragen jeder Fünfte wählen würde, will so etwas wie ein Döner- und Pizza-Verbot in Deutschland. Jetzt dreht die AfD also völlig am Rad!

Mit dieser heftigen Forderung dürfte sich die AfD allerdings selbst ein Bein stellen: Döner und Pizza sind, noch vor der urdeutschen Currywurst, die beliebtesten Fast-Food-Speisen hierzulande. Macht denen bei der Rechtsaußen-Partei aber scheinbar gar nichts.

AfD-Spitzenpolitiker wettert gegen Döner in Deutschland

Beim Pfalztreffen der AfD posaunte Alexander Jungbluth gegen ausländische Esskultur in Deutschland. Der Politiker ist Spitzenkandidat bei den kommenden Europawahlen der AfD in Rheinland-Pfalz. Aus seiner Sicht beißt ein echter Deutscher wohl nicht in fremdländische Speisen – maximal wohl nur im Urlaub.

„Wir werden eintreten für eine Einheit in Vielfalt, wie es bei uns im Parteiprogramm heißt. Das heißt, wir wollen nicht, dass überall in Europa Dönerbuden stehen und Shisha-Bars“, verkündete Jungbluth.

„Italienische Kultur in Italien!“

So stellt sich Junbluth das vor: „Dass wir eine deutsche Kultur in Deutschland haben. Eine französische Kultur in Frankreich und eine italienische Kultur in Italien – und nicht überall diesen Multikulti-Einheitsbrei!“ Die Parteibasis im Saal beklatschte die Forderung von Jungbluth energisch.

In deutschen Städten soll es also weniger Pizzerien und wohl überhaupt keine Falafel- oder Döner-Läden mehr geben – dafür viel mehr Sauerkraut, Nordsee-Fischbrötchen und Thüringer Bratwürste. Wie freudlos, wie rückwärtsgewandt – wie AfD!

AfD will EU beerdigen

Die nächste Europawahl findet am 9. Juni statt. Aktuell stellt die Rechtsaußen-Partei neun Abgeordnete im EU-Parlament. Zwei weitere EU-Abgeordnete, darunter der frühere Parteichef Jörg Meuthen, sind mittlerweile aus der AfD ausgetreten. Die Partei gehört im Parlament zur Fraktion „Identität und Demokratie“. Sie hat sich dort mit weiteren rechtspopulistischen Parteien verbündet, wie beispielsweise der FPÖ aus Österreich.

Die AfD ist für radikale Positionen in der Europapolitik bekannt. Mit einem Parteitagsbeschluss aus dem Jahr 2021 forderte die Partei sogar, dass Deutschland aus der Europäischen Union austreten solle.